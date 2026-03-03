RSS-BJP बैठक में योगी का बड़ा संदेश, मतांतरण पर आत्ममंथन और संवाद जरूरी

बैठक में मतांतरण का मुद्दा भी प्रमुख रूप से उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति अचानक मतांतरण का निर्णय नहीं लेता, बल्कि उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत कारण होते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समझना जरूरी है। यदि समाज और संगठन मिलकर पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचेंगे और उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे तो ऐसी घटनाओं को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री का यह बयान सामाजिक संवाद और संवेदनशील दृष्टिकोण की ओर संकेत माना जा रहा है।