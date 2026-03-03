3 मार्च 2026,

लखनऊ

RSS-BJP बैठक में योगी का बड़ा संदेश, मतांतरण पर आत्ममंथन और संवाद जरूरी

RSS और BJP समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतांतरण, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा करते हुए संवाद और आत्ममंथन की आवश्यकता पर जोर दिया।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 03, 2026

चुनाव से पहले योगी का बड़ा बयान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

चुनाव से पहले योगी का बड़ा बयान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

RSS BJP Meeting: उत्तर प्रदेश की राजनीति और संगठनात्मक रणनीति के लिहाज से गोरखपुर में आयोजित समन्वय बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके अनुषांगिक संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के 33 शीर्ष पदाधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा करते हुए आगामी राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों पर रणनीतिक संवाद किया।

करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं, मतांतरण, खाद्य सुरक्षा, तकनीकी बदलाव और सामाजिक समन्वय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इसे संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

चुनाव से पहले संगठनात्मक मजबूती पर जोर

बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सफलता केवल योजनाओं की घोषणा से नहीं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और जनता तक पहुंच से सुनिश्चित होती है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे गांव, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को सुनें और समाधान सुनिश्चित करें।

AI युग में आगे बढ़ने का संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान तकनीकी बदलावों पर भी विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI युग में प्रवेश कर चुका है और ऐसे समय में पीछे लौटने की मानसिकता विकास में बाधा बन सकती है। उन्होंने शिक्षा, प्रशासन और रोजगार के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि युवाओं को आधुनिक कौशल से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।

मतांतरण पर आत्ममंथन की जरूरत

बैठक में मतांतरण का मुद्दा भी प्रमुख रूप से उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति अचानक मतांतरण का निर्णय नहीं लेता, बल्कि उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत कारण होते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समझना जरूरी है। यदि समाज और संगठन मिलकर पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचेंगे और उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे तो ऐसी घटनाओं को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री का यह बयान सामाजिक संवाद और संवेदनशील दृष्टिकोण की ओर संकेत माना जा रहा है।

मदरसा शिक्षा को लेकर स्पष्ट रुख

बैठक में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक अध्ययन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि छात्र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में आगे बढ़ सकें।

स्वास्थ्य सेवाओं में कैशलेस इलाज की तैयारी

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कैशलेस इलाज व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से छात्रों और कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने की उम्मीद है।

खाद्य सुरक्षा और मिलावटखोरी पर सख्ती

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए मिलावटखोरी के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे स्थानीय स्तर पर खाद्य गुणवत्ता और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सतर्क रहें तथा प्रशासन को समय पर जानकारी दें।

‘अभ्युदय कोचिंग’ से युवाओं को जोड़ने की अपील

मुख्यमंत्री ने सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए संचालित अभ्युदय कोचिंग योजना को अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़ें ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।

सरकार और संगठन के बीच संवाद की अहमियत

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ऐसी समन्वय बैठकें सरकार और संगठन के बीच विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच होती हैं। इससे नीतियों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान होती है और भविष्य की रणनीति तय की जाती है। गोरखपुर में हुई यह बैठक आगामी चुनावी रणनीति, सामाजिक मुद्दों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।

सामाजिक मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बार-बार सामाजिक समरसता, संवाद और विकास को केंद्र में रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर ही प्रदेश का समग्र विकास संभव है। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

चुनावी तैयारियों की झलक

हालांकि बैठक औपचारिक रूप से संगठनात्मक समन्वय के लिए थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार की योजनाओं, सामाजिक मुद्दों और संगठन की सक्रियता पर चर्चा इसी दिशा का संकेत मानी जा रही है।

(फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

