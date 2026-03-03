Yogi Government: 1407 करोड़ निवेश से यूपी में मत्स्य क्रांति, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

Yogi Government Youth Employment: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में रोजगार सृजन के नए अवसर तलाशते हुए अब मत्स्य क्षेत्र को तेजी से विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। कृषि और पशुपालन के बाद मत्स्य पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने की योजना के तहत राज्य में जल्द ही 30 कंपनियां लगभग 1407 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हैं। इस निवेश से प्रदेश के 2000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।