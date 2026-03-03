Yogi Government: 1407 करोड़ निवेश से यूपी में मत्स्य क्रांति, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

मत्स्य विकास से बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Yogi Government Youth Employment: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में रोजगार सृजन के नए अवसर तलाशते हुए अब मत्स्य क्षेत्र को तेजी से विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। कृषि और पशुपालन के बाद मत्स्य पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने की योजना के तहत राज्य में जल्द ही 30 कंपनियां लगभग 1407 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हैं। इस निवेश से प्रदेश के 2000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।
प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल युवाओं के लिए रोजगार का नया द्वार खोलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी मत्स्य उत्पादक राज्यों की श्रेणी में भी मजबूती से स्थापित करेगी। मत्स्य विभाग ने इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।
उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है। बदलते आर्थिक परिवेश में किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना सरकार की प्राथमिकता बन चुका है। इसी सोच के तहत मत्स्य पालन को रोजगार और आय वृद्धि का प्रभावी माध्यम माना जा रहा है।
मत्स्य पालन ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम भूमि और सीमित संसाधनों के साथ भी बेहतर आय अर्जित की जा सकती है। राज्य सरकार तालाबों के पुनर्जीवन, आधुनिक हैचरी स्थापना, मछली बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित करने पर विशेष जोर दे रही है।
मत्स्य विभाग के अनुसार जिन 30 कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव दिए हैं, वे आधुनिक तकनीक आधारित मत्स्य पालन, फिश फीड उत्पादन, प्रोसेसिंग प्लांट, निर्यात इकाइयों और वैल्यू एडिशन परियोजनाओं पर काम करेंगी। इससे प्रदेश में मत्स्य उद्योग का पूरा इकोसिस्टम विकसित होगा। इन निवेशों के माध्यम से वाराणसी, बाराबंकी, अमेठी समेत कई जिलों में नई इकाइयां स्थापित होंगी। निवेश से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण युवाओं को अपने ही जिले में काम के अवसर मिलेंगे।
सरकार का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता देना है। मत्स्य क्षेत्र में होने वाले निवेश से तकनीकी विशेषज्ञ, मशीन ऑपरेटर, पैकेजिंग कर्मचारी, परिवहन कर्मी, विपणन विशेषज्ञ और प्रशिक्षित मत्स्य पालकों की मांग बढ़ेगी।
अनुमान है कि प्रत्यक्ष रूप से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर इससे कहीं अधिक होंगे। परिवहन, आइस प्लांट, मछली बाजार, निर्यात सेवाएं और फीड सप्लाई जैसे सहायक क्षेत्रों को भी गति मिलेगी।
निवेश प्रस्तावों को शीघ्र लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग ने जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर ली है। विभाग द्वारा भूमि उपलब्धता, आवश्यक लाइसेंस, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है। सरकार निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी अनुमतियां उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है, ताकि परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से शुरू हो सकें। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्योग से जोड़ा जाएगा।
प्रदेश सरकार मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। बायोफ्लॉक तकनीक, आरएएस (रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम), हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग और वैज्ञानिक आहार प्रबंधन जैसी प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन तकनीकों से कम पानी और कम जगह में अधिक उत्पादन संभव होगा। इससे उत्पादन लागत घटेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ने से राज्य की निर्यात क्षमता भी मजबूत होगी। प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित होने से मछली उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजनाएं समय पर लागू हुई तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश मत्स्य निर्यात के क्षेत्र में भी बड़ी पहचान बना सकता है।
मत्स्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली अब अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बनती जा रही है। योजनाबद्ध निवेश, निजी कंपनियों की भागीदारी और सरकारी समर्थन के संयोजन ने एक सफल मॉडल तैयार किया है। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि मत्स्य पालन को केवल पारंपरिक व्यवसाय तक सीमित न रखकर इसे उद्योग का स्वरूप दिया जाए। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन की समस्या में भी कमी आएगी।
सरकार का मानना है कि मत्स्य विकास कार्यक्रम आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तालाब आधारित अर्थव्यवस्था, महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी और युवा उद्यमिता को जोड़कर व्यापक सामाजिक बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए अनुदान, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे स्वयं मत्स्य उद्यमी बन सकें।
