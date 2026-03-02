Holi के बाद UP में बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार संभव, पूजा-मनोज समेत नए चेहरों को मिल सकती है जिम्मेदारी

सूत्रों के मुताबिक, इस विस्तार में तीसरे उपमुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) के पद पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को साधने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह विकल्प गंभीरता से विचाराधीन बताया जा रहा है। मानना है कि लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा नेतृत्व प्रदेश में मजबूत संदेश देना चाहता है। ऐसे में क्षेत्रीय, जातीय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नई नियुक्तियां की जा सकती हैं।