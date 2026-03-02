Gold Price Today: होली सीजन में सोना-चांदी के नए दाम जारी, लखनऊ सर्राफा बाजार में बढ़ी खरीदारी

होली और आगामी वैवाहिक सीजन के चलते लखनऊ के सर्राफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। कई परिवार शुभ अवसरों के लिए सोना खरीदना शुभ मानते हैं। ज्वैलर्स का कहना है कि लोग भारी गहनों के बजाय हल्के और आधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी अधिक पसंद कर रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार इस समय निवेश के उद्देश्य से भी सोना खरीदा जा रहा है क्योंकि लंबे समय में इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। वहीं चांदी की मांग पूजा सामग्री, सिक्कों और उपहारों के रूप में बढ़ रही है।