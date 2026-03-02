2 मार्च 2026,

सोमवार

लखनऊ

Gold Price Today: होली सीजन में सोना-चांदी के नए दाम जारी, लखनऊ सर्राफा बाजार में बढ़ी खरीदारी

Gold &amp; Silver Prices Surge Ahead of Holi: होली और शादी सीजन के बीच लखनऊ सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में नया बदलाव देखने को मिला है। ग्राहकों और निवेशकों के लिए ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 02, 2026

होली से पहले लखनऊ में सोना-चांदी महंगा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

होली से पहले लखनऊ में सोना-चांदी महंगा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Gold Silver Latest News: होली के रंगों और त्योहारों की रौनक के बीच लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में नया बदलाव देखने को मिला है। त्योहार और शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है, वहीं निवेशकों की नजर भी कीमती धातुओं के दामों पर बनी हुई है। नए रेट जारी होने के बाद खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह के साथ-साथ सतर्कता भी बढ़ी है।

सर्राफा व्यापारियों के अनुसार सोमवार को जारी ताजा कीमतों में सोने और चांदी दोनों में हलचल दर्ज की गई है। बाजार में सोना (Gold) RTGS रेट 1,74,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, जबकि कैश खरीद पर सोने का भाव 1,74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया। वहीं चांदी (Silver) का भाव 3,00,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर की स्थिति और निवेश मांग बढ़ने के कारण कीमतों में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। त्योहारों के दौरान आमतौर पर आभूषणों की मांग बढ़ती है, जिससे स्थानीय बाजार भी प्रभावित होता है।

त्योहार और शादियों ने बढ़ाई खरीदारी

होली और आगामी वैवाहिक सीजन के चलते लखनऊ के सर्राफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। कई परिवार शुभ अवसरों के लिए सोना खरीदना शुभ मानते हैं। ज्वैलर्स का कहना है कि लोग भारी गहनों के बजाय हल्के और आधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी अधिक पसंद कर रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार इस समय निवेश के उद्देश्य से भी सोना खरीदा जा रहा है क्योंकि लंबे समय में इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। वहीं चांदी की मांग पूजा सामग्री, सिक्कों और उपहारों के रूप में बढ़ रही है।

लखनऊ में कहाँ करें खरीदारी

राजधानी लखनऊ में अमीनाबाद, चौक सर्राफा बाजार, अलीगंज और हजरतगंज क्षेत्र सोना-चांदी खरीदने के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि खरीदारी करते समय केवल विश्वसनीय दुकानों से ही आभूषण लें और हॉलमार्क प्रमाणित सोना ही खरीदें।

ग्राहकों को बिल अवश्य लेना चाहिए और मेकिंग चार्ज व टैक्स की जानकारी पहले से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। कई दुकानदार त्योहारों के मौके पर विशेष ऑफर और एक्सचेंज स्कीम भी दे रहे हैं, जिसका लाभ समझदारी से उठाया जा सकता है।

निवेशकों के लिए क्या है सलाह

सर्राफा बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने की कीमतें फिलहाल मजबूत बनी हुई हैं। ऐसे में एकमुश्त बड़ी खरीदारी करने के बजाय चरणबद्ध निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प भी निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं।

Published on:

02 Mar 2026 08:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Gold Price Today: होली सीजन में सोना-चांदी के नए दाम जारी, लखनऊ सर्राफा बाजार में बढ़ी खरीदारी

