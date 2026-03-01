Holi No Power Cut UP: होली से पहले यूपी में बिजली व्यवस्था हाई अलर्ट पर, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का ‘नो पावर कट’ आदेश

होली पर पूरे यूपी में नो पावर कट, ऊर्जा मंत्री का सख्त अलर्ट जारी (फोटो सोर्स : Electricity Employees Organization )
Holi Electricity Alert: आगामी होली पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। प्रदेश में त्योहारों के दौरान बिजली कटौती की शिकायतों को खत्म करने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि होली के दौरान पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेशवासी अंधेरे नहीं, बल्कि रोशनी और उल्लास के बीच होली मनाएंगे।
शक्ति भवन, लखनऊ में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य अभियंताओं और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बिजली व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की। बैठक में त्योहार के दौरान बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, लाइन लॉस, तकनीकी खराबी, उपभोक्ता शिकायतों और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि होली के दौरान किसी भी जिले, कस्बे या गांव में अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि त्योहार के समय बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनता की खुशी प्रभावित होती है, इसलिए विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हर हाल में निर्बाध सप्लाई जारी रहे।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी वितरण कंपनियां पहले से लोड मैनेजमेंट की योजना तैयार करें। जहां बिजली की मांग अधिक रहने की संभावना है, वहां अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी समान रूप से बिजली उपलब्ध कराई जाए।
बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने विभाग की पुरानी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हर वर्ष त्योहारों के समय ट्रांसफार्मर जलने और मरम्मत में देरी की शिकायतें आती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब 10 प्रतिशत ट्रांसफार्मर जलने जैसी बहानेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर स्टॉक में रखे जाएं। यदि कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 24 घंटे के भीतर उसे बदलना अनिवार्य होगा।
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान केवल बैठकों तक सीमित रहने के बजाय फील्ड विजिट बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं ग्राउंड पर जाकर व्यवस्था का निरीक्षण करें।इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय रखने के आदेश दिए गए हैं। सभी डिस्कॉम मुख्यालयों में 24×7 मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि किसी भी क्षेत्र से शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
होली के दौरान पानी और रंगों के उपयोग के कारण बिजली दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसे देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले तारों की तत्काल मरम्मत की जाए,जर्जर पोल और लाइनें बदली जाएं,संवेदनशील स्थानों की पहले से जांच हो,ट्रांसफार्मर के आसपास सुरक्षा बैरिकेडिंग सुनिश्चित की जाए। विद्युत कर्मियों को भी सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतों का तत्काल निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने टोल फ्री नंबर, मोबाइल एप और स्थानीय बिजली उपकेंद्रों को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद समाधान में देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
बैठक में यह भी तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। कई बार त्योहारों में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती अधिक होती है, जिससे ग्रामीण जनता को परेशानी होती है। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि गांवों में भी शहरी क्षेत्रों जैसी बिजली उपलब्ध कराई जाए ताकि हर घर में त्योहार की खुशियां पहुंच सकें।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि होली के दौरान बिजली की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। रंगोत्सव, आयोजन, रोशनी और घरेलू उपयोग बढ़ने से लोड बढ़ता है। इसे देखते हुए अतिरिक्त बिजली खरीद, उत्पादन इकाइयों की क्षमता बढ़ाने और ग्रिड स्थिरता बनाए रखने की रणनीति तैयार की गई है।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश का हर नागरिक बिना किसी परेशानी के होली का पर्व मनाए। बिजली व्यवस्था मजबूत होने से व्यापार, उद्योग और घरेलू गतिविधियां भी सुचारू रूप से संचालित होती हैं।
त्योहार के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अलर्ट मोड पर रहेंगे। आपात स्थिति में तुरंत मरम्मत दल मौके पर पहुंचे, इसके लिए विशेष रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की गई हैं।
ऊर्जा मंत्री ने दीर्घकालिक सुधारों पर भी चर्चा करते हुए कहा कि स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन फॉल्ट डिटेक्शन और आधुनिक उपकरणों के उपयोग से बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि तकनीकी अपग्रेडेशन की प्रक्रिया तेज की जाए ताकि भविष्य में बिजली कटौती की समस्या स्थायी रूप से खत्म हो सके।
ऊर्जा मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि त्योहार के दौरान बिजली उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करें। उन्होंने कहा कि गीले हाथों से स्विच न छुएं, खुले तारों से दूर रहें और किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत विभाग को दें।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग