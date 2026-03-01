Holi No Power Cut UP: होली से पहले यूपी में बिजली व्यवस्था हाई अलर्ट पर, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का ‘नो पावर कट’ आदेश

बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने विभाग की पुरानी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हर वर्ष त्योहारों के समय ट्रांसफार्मर जलने और मरम्मत में देरी की शिकायतें आती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब 10 प्रतिशत ट्रांसफार्मर जलने जैसी बहानेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर स्टॉक में रखे जाएं। यदि कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 24 घंटे के भीतर उसे बदलना अनिवार्य होगा।