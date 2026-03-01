विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में हलचल! लखनऊ आएंगे मोहन भागवत, सीएम योगी ने की बैठक

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद भाजपा और संघ दोनों सतर्क नजर आ रहे हैं। विपक्ष द्वारा सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिशों के बीच भाजपा भी अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटी है। संघ प्रमुख अपने हालिया दौरों में सामाजिक एकता और सनातन विचारधारा पर जोर देते दिखे हैं। माना जा रहा है कि 2027 से पहले संगठन और सरकार के समन्वय को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।