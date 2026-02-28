कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के घर में घुसकर हमला; तमंचे की नोक पर गला दबाया, दी गांव में नंगा घुमाने की धमकी

पूनम पंडित उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की एक जमीनी राजनीतिक नेत्री हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं और बुलंदशहर जिले की रहने वाली हैं। पूनम पंडित 2022 में स्याना विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार भी रह चुकी हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने किसान नेतृत्व और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए की थी और बाद में कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार और जनसंपर्क का काम किया।