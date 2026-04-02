संबंध बनाने का डाल रहा था दबाव, इसलिए मार डाला, जेल तय करना बना प्रशासन के लिए चुनौती

सिकंदराबाद में हुए साक्षर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड की पूरी साजिश थर्ड जेंडर अमन उर्फ अवंतिका और उसके प्रेमी दीपक ने रची थी। साक्षर की ओर से अमन पर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के दबाव से नाराज होकर आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस ने इस मामले में अमन उर्फ अवंतिका समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी दीपक फरार है।