सायनी घोष का सिर कलम करने के लिए BJP नेता ने रखा ₹1 करोड़ का ईनाम! क्यों तूल पकड़ रहा विवाद?

सायनी घोष की पुरानी पोस्ट को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने कोलकाता के रवींद्र सरोवर पुलिस स्टेशन में सायनी घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में तथागत रॉय ने लिखा कि वे भगवान शिव के भक्त हैं और 1996 में उन्होंने कैलाश-मानसरोवर की पैदल यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि सायनी घोष के अकाउंट से साझा की गई तस्वीर देखकर उनकी धार्मिक भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं। इसलिए उन्होंने पुलिस से उचित जांच और कार्रवाई की मांग की थी।