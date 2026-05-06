‘शोले’ का वीरू असल जिंदगी में, प्रेमिका से शादी की जिद में 70 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, शरीर पर डाला पेट्रोल

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचित किया और सीएचसी लखावटी से एंबुलेंस को भी मौके पर बुला लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अतुल से नीचे उतरने को खूब कहा, लेकिन उसने साफ कर दिया कि जब तक उसकी प्रेमिका को मौके पर नहीं लाया जाएगा वह टावर से नहीं उतरेगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवती को मौके पर बुलाया और उसे अतुल से मोबाइल पर बात कराई। अपनी प्रेमिका से बातचीत करने के बाद अतुल मान गया और करीब एक घंटे बाद टावर से नीचे उतर आया।