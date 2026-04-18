UP में पेट्रोल-डीजल और LPG कालाबाजारी पर सख्ती, हजारों छापे, सप्लाई सामान्य

राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है। एक ओर जहां छापेमारी और कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए कंपनियों और एजेंसियों के साथ समन्वय भी किया जा रहा है। जिला स्तर पर अधिकारियों को नियमित रूप से स्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए गए हैं, जहां आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।