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School Rules: यूपी में सभी बोर्ड के स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी, परिषदीय से लेकर CBSE-ICSE तक लागू

UP Schools Rules: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों का समय बदला गया। 20 अप्रैल से सभी बोर्ड के स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे।

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प्रयागराज

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Ritesh Singh

Apr 18, 2026

गर्मी के चलते यूपी में स्कूल टाइम बदला, 20 अप्रैल से नई समय-सारिणी लागू (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

गर्मी के चलते यूपी में स्कूल टाइम बदला, 20 अप्रैल से नई समय-सारिणी लागू (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

School New Timetable: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नए आदेश के अनुसार, 20 अप्रैल से प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे। यह आदेश सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ CBSE, ICSE और अन्य बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों पर भी लागू होगा।

बढ़ती गर्मी बनी बड़ी चिंता

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। दोपहर के समय तेज धूप और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को होता है, जो स्कूल आने-जाने के दौरान गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। सूत्रों का मानना है कि बच्चों के शरीर पर अत्यधिक गर्मी का असर जल्दी पड़ता है, जिससे डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू

सरकार का यह आदेश सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी और अन्य बोर्डों के स्कूलों पर भी समान रूप से लागू होगा। इससे प्रदेशभर में एक समान व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी और सभी बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि कोई विद्यालय निर्धारित समय का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।

अभिभावकों को राहत

स्कूल समय में बदलाव से अभिभावकों को भी काफी राहत मिली है। कई अभिभावक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदला जाए। सुबह के समय बच्चों को स्कूल भेजना अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि उस समय तापमान कम होता है और धूप भी तेज नहीं होती। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्कूलों में तैयारियां शुरू

सरकार के आदेश के बाद स्कूलों ने भी नई समय-सारिणी के अनुसार तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्राचार्यों और शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों और अभिभावकों को समय परिवर्तन की जानकारी समय रहते उपलब्ध कराएं। इसके अलावा, स्कूलों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, साफ-सफाई और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह

डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्हें अधिक पानी पीने, हल्के और सूती कपड़े पहनने और धूप में अधिक समय तक न रहने की सलाह दी जा रही है। स्कूल प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को समय-समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित करें और किसी भी बच्चे की तबीयत खराब होने पर तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएं।

आगे भी हो सकता है बदलाव

अधिकारियों का कहना है कि यदि गर्मी का प्रकोप इसी तरह बना रहा, तो आगे भी स्कूलों के समय में बदलाव या छुट्टियों पर विचार किया जा सकता है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच संतुलन

यह निर्णय इस बात का उदाहरण है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। जहां एक ओर पढ़ाई बाधित न हो, वहीं दूसरी ओर बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

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Published on:

18 Apr 2026 03:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / School Rules: यूपी में सभी बोर्ड के स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी, परिषदीय से लेकर CBSE-ICSE तक लागू

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