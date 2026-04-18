School Rules: यूपी में सभी बोर्ड के स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी, परिषदीय से लेकर CBSE-ICSE तक लागू

School New Timetable: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नए आदेश के अनुसार, 20 अप्रैल से प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे। यह आदेश सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ CBSE, ICSE और अन्य बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों पर भी लागू होगा।