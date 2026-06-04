सड़क हादसे में सपा नेता रत्नेश यादव की मौत, भाई बोला- ‘एक्सीडेंट नहीं सिर पर वार कर की गई है हत्या’

हंडिया क्षेत्र के दमदम गांव के रहने वाले रत्नेश यादव राजनीति के साथ साथ प्रिंटिंग का बिजनेस भी करते थे। शहर में उनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस थी। बुधवार रात काम खत्म करने के बाद वह अपने तीन दोस्तों के साथ सिविल लाइंस क्षेत्र गए थे। रात करीब 1 बजे दोसा प्लाजा चौराहे के पास उनकी ब्रेजा कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। घटना के वक्त कार उनका दोस्त चला रहा था और रत्नेश आगे वाली सीट पर बैठे थे। हादसे के दौरान कार का एयरबैग भी नहीं खुला।