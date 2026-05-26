नेशनल हाइवे पर भीषण हादसा: चालक को झपकी आने से टकराए दो ट्रक, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 घायल

सड़क हादसा (सांकेतिक AI इमेज)
अलीगढ़ जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र में NH-34 पर मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा पनैठी क्षेत्र के पास उस समय हुआ है। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के चालक को झपकी आ गई और ट्रक अनियंत्रित होकर आगे जा रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया।
नेशनल हाइवे पर हुई दो ट्रकों की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक कन्नौज से पेपर रोल लेकर एक ट्रक हरियाणा की ओर जा रहा था। रास्ते में यह ट्रक आगे जा रहे बालू से लोड दूसरे ट्रक में टकरा गया। इस हादसे में वीरेंद्र (35) और नितेश (20) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 वर्षीय बच्ची सूर्यांशी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
(नोट- खबर अपडेट की जा रही है)
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