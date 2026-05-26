नेशनल हाइवे पर भीषण हादसा: चालक को झपकी आने से टकराए दो ट्रक, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 घायल

नेशनल हाइवे पर हुई दो ट्रकों की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक कन्नौज से पेपर रोल लेकर एक ट्रक हरियाणा की ओर जा रहा था। रास्ते में यह ट्रक आगे जा रहे बालू से लोड दूसरे ट्रक में टकरा गया। इस हादसे में वीरेंद्र (35) और नितेश (20) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 वर्षीय बच्ची सूर्यांशी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।