पिता के गुस्से की खौफनाक सजा: पड़ोसी लड़के से बात करने पर बेटी को दी दर्दनाक मौत, खेत में छिपाया शव

पिता के गुस्से की खौफनाक सजा
Father Killed Daughter Aligarh:उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के खैर थाना क्षेत्र स्थित जरारा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां 19 वर्षीय युवती की हत्या के आरोप में उसके ही पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पिता ने गुस्से में अपनी बेटी की जान लेने के बाद उसके शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया, ताकि किसी को घटना की भनक न लग सके।
घटना का खुलासा उस समय हुआ जब कुछ ग्रामीण खेतों की ओर गए थे। इस दौरान उनकी नजर एक खेत में ताजा खोदी गई मिट्टी पर पड़ी। ग्रामीणों को मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। खुदाई कराने पर खेत से युवती का शव बरामद हुआ। शव मिलने की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए।
पुलिस ने मामले में शक के आधार पर युवती के पिता को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसकी बेटी पड़ोस में रहने वाले एक युवक से बातचीत करती थी। युवक उसी बिरादरी का बताया जा रहा है, लेकिन पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर घर में लंबे समय से तनाव चल रहा था और वह बेटी को कई बार समझा चुका था।
पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता अपनी बेटी की गतिविधियों से बेहद नाराज रहता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में पिता ने बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और देर रात खेत में ले जाकर गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी में दबा दिया। आरोपी को लगा कि इस तरह घटना हमेशा के लिए छिप जाएगी, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया।
इस घटना के सामने आने के बाद पूरे गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार सामान्य दिखाई देता था और किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर इतना बड़ा विवाद चल रहा है। वहीं कई लोग इस घटना को समाज में बढ़ती कट्टर सोच और पारिवारिक दबाव से जोड़कर देख रहे हैं। गांव में लोग इस बात से भी हैरान हैं कि एक पिता अपनी ही बेटी के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है।
पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल आरोपी पिता के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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