पिता के गुस्से की खौफनाक सजा: पड़ोसी लड़के से बात करने पर बेटी को दी दर्दनाक मौत, खेत में छिपाया शव

पुलिस ने मामले में शक के आधार पर युवती के पिता को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसकी बेटी पड़ोस में रहने वाले एक युवक से बातचीत करती थी। युवक उसी बिरादरी का बताया जा रहा है, लेकिन पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर घर में लंबे समय से तनाव चल रहा था और वह बेटी को कई बार समझा चुका था।