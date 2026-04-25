सोशल मीडिया पर छाते ही चली गई गोलू लंगूर की नौकरी, 12 हजार मिलती थी सैलरी, अब इधर-उधर भटकेगा

गोलू सिर्फ सुरक्षाकर्मी नहीं, कैंपस का सेलिब्रिटी बन गया। छात्र उसके साथ सेल्फी लेने लगे, वीडियो वायरल होने लगे और देखते ही देखते गोलू सोशल मीडिया पर छा गया। लेकिन यही वायरल होना उसकी नौकरी के लिए भारी पड़ा। वन विभाग की नजर इस मामले पर पड़ी और शहर वन प्रभारी पुत्तन सिंह ने साफ कहा कि वन्यजीवों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करना या बंधन में रखना उचित नहीं है। इसके बाद वन विभाग ने गोलू को उसके प्राकृतिक परिवेश में लौटाने का फैसला लिया और उसे कॉलेज परिसर में ही सुरक्षित तरीके से रिलीज कर दिया गया।