थार सवार 4 पुलिसकर्मियों ने रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में रौंदा

झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कैंपस में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। रिटायर्ड सहायक कुलसचिव मनीराम वर्मा(70 वर्ष) घर का सामान लेने के लिए स्कूटी से जा रहे थे, तभी परीक्षा भवन की ओर से तेज रफ्तार में आ रही काली थार गाड़ी ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। थार में 4 पुलिसवाले सवार थे। हादसे के बाद चारों पुलिस वाले भाग गए।