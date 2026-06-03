बिना तलाक दिए पति ने की तीसरी शादी, एक पत्नी किन्नर भी, झांसी में शिकायत लेकर एसएसपी आफिस पहुंची महिला

पीड़िता के अनुसार बाद में उसे पता चला कि उसके पति ने एक किन्नर से भी विवाह किया है। किन्नर ने फोन कर बताया कि पति उसके जेवर और करीब आठ लाख रुपये लेकर फरार हो गया है। मुलाकात के दौरान विवाह से जुड़े फोटो भी दिखाए गए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने अप्रैल माह में तीसरी शादी भी कर ली है। आरोपों की पुष्टि के लिए वह फोटो सहित अन्य साक्ष्य लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।