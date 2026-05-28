प्री मानसून का असर: मौसम की का ट्रिपल अटैक, झांसी में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश

IMD Pre-Monsoon Latest Update: मौसम विभाग ने प्री-मानसून बारिश को लेकर ताजा जानकारी दी है। जिसके अनुसार 29 मई से 5 जून के बीच बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ इसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उनका कहना है कि अभी मानसून केरल नहीं पहुंचा है जिसके 26 मई को केरल पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया था। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि यूरोपीय मौसम एजेंसी यूरोपियन सेंटर का फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने 15 दिनों की बारिश का पूर्वानुमान निकाला है। इधर बांदा 47.4 डिग्री तापमान के साथ देश में सबसे गर्म जिला घोषित किया गया। यह लगातार नौवां दिन है जब बांदा का तापमान 47 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। उरई का तापमान 45.8, झांसी का 45.5, प्रयागराज का 45.4, आगरा का 45.3 और हमीरपुर का 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार झांसी में आज गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 2 जून तक रुक-रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान है।