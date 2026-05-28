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झांसी

प्री मानसून का असर: मौसम की का ट्रिपल अटैक, झांसी में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश

IMD Pre-Monsoon Latest Update: मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को केरल पहुंचने वाला मानसून अभी भी नहीं पहुंचा है। लेकिन प्री मानसून बारिश का असर दिखाई पड़ेगा। झांसी में आज से बारिश का दौर शुरू होगा। 2 जून तक यही स्थिति रहेगी।

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झांसी

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Narendra Awasthi

May 28, 2026

झांसी में आज बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

IMD Pre-Monsoon Latest Update: मौसम विभाग ने प्री-मानसून बारिश को लेकर ताजा जानकारी दी है। जिसके अनुसार 29 मई से 5 जून के बीच बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ इसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उनका कहना है कि अभी मानसून केरल नहीं पहुंचा है जिसके 26 मई को केरल पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया था। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि यूरोपीय मौसम एजेंसी यूरोपियन सेंटर का फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने 15 दिनों की बारिश का पूर्वानुमान निकाला है। इधर बांदा 47.4 डिग्री तापमान के साथ देश में सबसे गर्म जिला घोषित किया गया। यह लगातार नौवां दिन है जब बांदा का तापमान 47 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। उरई का तापमान 45.8, झांसी का 45.5, प्रयागराज का 45.4, आगरा का 45.3 और हमीरपुर का 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार झांसी में आज गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 2 जून तक रुक-रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान है।

कैसा रहेगा आज झांसी का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के झांसी में आज का तापमान 26 से 44 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिन में गरज और चमक के साथ बारिश होने की जानकारी दी गई है। इस दौरान आंधी भी चलेगी। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 60 प्रतिशत बारिश होने का पूर्वानुमान है जबकि रात में 23 प्रतिशत बारिश हो सकती है।

कैसा रहेगा 29 मई का मौसम?

शुक्रवार 29 मई के तापमान में काफी गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में गरज और चमक के साथ आंधी-बारिश (33 प्रतिशत) होने की संभावना है। रात में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान बादल गरजने और आंधी चलने की भी संभावना है 70 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

कैसा रहेगा 30 मई का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार का तापमान 24 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 24 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है, लेकिन रात की शुरुआत आंधी और तूफान के साथ होगी। गरज और चमक के साथ 44 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

कैसा रहेगा रविवार 31 मई का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 24 से 35 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में 24 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 17 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

कैसा रहेगा 1 जून का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान है। 40 प्रतिशत बारिश हो सकती है, जबकि रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

कैसा रहेगा मंगलवार 2 जून का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार का तापमान 26 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। दिन में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हल्की बूंदाबांदी (22 प्रतिशत) होने की संभावना है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

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Published on:

28 May 2026 08:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / प्री मानसून का असर: मौसम की का ट्रिपल अटैक, झांसी में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश

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