आठ महीने की मुलाकात प्यार में बदली, शादी का दबाव बनाने पर झांसी में चार बच्चों की मां की हत्या

Girlfriend murdered with an axe in Jhansi: झांसी में चार बच्चों की मां को चार बच्चों के ही पिता से प्यार हो गया। 8 महीने पहले हुई मुलाकात देखते-देखते प्यार में बदल गया। दोनों चोरी छुपे मिलने लगे। लेकिन शादीशुदा महिला की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और वह अपने पति को छोड़कर प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। कहती थी दूसरे शहर में जाकर रहेंगे। जबकि प्रेमी शादी से इनकार कर रहा था। बात बिगड़ने पर प्रेमी ने कुल्हाड़ी मारकर महिला की हत्या कर दी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र का है।