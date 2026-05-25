25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

आज की चेतावनी: पूर्वी यूपी के 10 जिलों के लिए रेड, पश्चिमी पश्चिमी यूपी के 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

IMD issues red and orange alerts: मौसम विभाग में 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है; 29 से मौसम में परिवर्तन आएगा। ‌

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Narendra Awasthi

May 25, 2026

भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

weather department alert: मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए पूर्वानुमान चेतावनी जारी की है। जिसमें 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। यह चेतावनी भीषण गर्मी और लू के संबंध में जारी हुआ है। इसके अतिरिक्त बांदा, भदोही, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशांबी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और बनारस के लिए भी रेड अलर्ट है। इस दौरान भीषण लू चलने की संभावना है। रात में भी तापमान अधिक रहेगा और लू का एहसास होगा।

बांदा एक बार फिर प्रदेश में सबसे गर्म जिला

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश का बांदा एक बार फिर प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा। यहां का तापमान 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि आगरा, झांसी, हमीरपुर, प्रयागराज का तापमान भी 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। कुशीनगर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 40 डिग्री से ऊपर अधिकतम तापमान रहा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान सबसे अधिक 30.8 डिग्री झांसी का दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर का 30.02 डिग्री दर्ज हुआ है।

इन जिलों के लिए रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने आज के लिए इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें बांदा, भदोही, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशांबी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में दिन में तेज गर्म लू चलने की संभावना है। रात में भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। जिन पर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। लोगों को इस संबंध में अलर्ट किया गया है।

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू का येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें आगरा, अमेठी, औरैया, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गाज़ीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, रायबरेली, और सोनभद्र के लिए येलो अलर्ट है। इन जिलों में दिन में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने की संभावना है।

क्या कहता है सचेत ऐप

मौसम विभाग ने 'सचेत ऐप' के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर बताया है कि बांदा, भदोही, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशांबी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और बनारस में अगले 24 घंटे में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जिसके लिए इन जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। ‌‌

प्रदेश का अधिकतम तपमान 40 के ऊपर

मौसम विभाग के अनुसार 24 मई को एक बार फिर बंदा सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि प्रयागराज और झांसी का 45.6, आगरा का 45.4, और हमीरपुर का 45.2 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अलीगढ़ का 44.6, अयोध्या का 41.5, आजमगढ़ का 43.2, बहराइच का 42.6, बलिया का 42, बरेली का 41, चित्रकूट 43.8, इटावा 42, सुल्तानपुर 44, मेरठ 45.2, मथुरा-वृंदावन 44.8, और कानपुर 44.6 डिग्री दर्ज किया गया।

29 मई से राहत मिलने की उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 29 मई से मौसम में बदलाव आएगा। जब प्री-मानसून बारिश का असर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिमालय पर्वत श्रृंखला की तरफ से आने वाली हवाओं का आपस में मिलन होगा, जिससे आंधी-तूफान के साथ बारिश भी होने की संभावना है। इन्हीं दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है। मई महीने के अंत और जून की शुरुआत में लोगों को राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

मथुरा पुलिस ने पकड़ा साइबर गैंग, पश्चिम बंगाल में 42 लाख की ठगी का भी खुलासा
मथुरा
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- मथुरा पुलिस

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 May 2026 07:53 am

Published on:

25 May 2026 07:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / आज की चेतावनी: पूर्वी यूपी के 10 जिलों के लिए रेड, पश्चिमी पश्चिमी यूपी के 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद बोले- उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी दिया बयान

प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, फोटो सोर्स- X कुलदीप पांडे
प्रयागराज

‘आज के जमाने में असलहा लेकर चलता कौन है?’, हाईकोर्ट के शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा मांगने वाले सवाल पर क्या बोले बृजभूषण सिंह?

what brijbhushan singh say on high court question asking for details of arms license balrampur up
प्रयागराज

राजा भैया, धनंजय सिंह, और बृजभूषण सिंह के लाइसेंसी शस्त्रों की जांच के आदेश तो कोर्ट ने दे दिए, अब दागियों से छीने जाएंगे असलहे!

hc ordered investigation licensed weapons of raja bhaiya dhananjay singh brajbhushan singh know case update
प्रयागराज

सपा सांसद के भाई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, गाजीपुर डीएम को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाई कोर्ट का गाज़ीपुर डीएम अवमानना नोटिस, फोटो सोर्स- ChatGPT
प्रयागराज

पहले बंटवारा, फिर मकान, इतना कहते ही भाई की गर्दन पर चला दी कुल्हाड़ी, सिर धड़ से अलग

Prayagraj murder case, MauAima Badalpur murder, brother killed by brothers, Prayagraj ground report, UP crime news, axe murder in Prayagraj, land dispute murder, Badalpur village murder, Prayagraj latest crime, MauAima police station case
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.