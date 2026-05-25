आज की चेतावनी: पूर्वी यूपी के 10 जिलों के लिए रेड, पश्चिमी पश्चिमी यूपी के 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

weather department alert: मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए पूर्वानुमान चेतावनी जारी की है। जिसमें 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। यह चेतावनी भीषण गर्मी और लू के संबंध में जारी हुआ है। इसके अतिरिक्त बांदा, भदोही, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशांबी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और बनारस के लिए भी रेड अलर्ट है। इस दौरान भीषण लू चलने की संभावना है। रात में भी तापमान अधिक रहेगा और लू का एहसास होगा।