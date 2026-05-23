23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

पहले बंटवारा, फिर मकान, इतना कहते ही भाई की गर्दन पर चला दी कुल्हाड़ी, सिर धड़ से अलग

Prayagraj Murder Case: मुंबई से लौटते ही ऐसा क्या हुआ कि सगे भाइयों ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई का सिर काट डाला? बीच-बचाव करने आई भाभी को भी नहीं बख्शा और घायल कर दिया। जानिए प्रयागराज के इस हत्याकांड के बारे में

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Aman Pandey

May 23, 2026

Prayagraj murder case, MauAima Badalpur murder, brother killed by brothers, Prayagraj ground report, UP crime news, axe murder in Prayagraj, land dispute murder, Badalpur village murder, Prayagraj latest crime, MauAima police station case

इस तस्वीर में संतोष अपनी पत्नी के साथ हैं।

स्था‍न: प्रयागराज, समय: सुबह के करीब 8 बजे थे। मऊआइमा थाना क्षेत्र के बादलपुर गांव में रोज की तरह लोग अपने-अपने काम में लगे थे। बच्चे घरों के बाहर खेल रहे थे। तभी गांव की एक गली से अचानक चीख-पुकार की आवाज आने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, तो सामने का दृश्य देखकर उनके कदम ठिठक गए। जमीन पर खून फैला था। बीच आंगन में संतोष विश्वकर्मा का शव पड़ा था और उसका सिर धड़ से अलग था। पास ही उसकी पत्नी अर्चना घायल हालत में रो रही थी।

गांव के लोगों के मुताबिक, संतोष शनिवार सुबह ही मुंबई से घर लौटा था। वह मुंबई में फर्नीचर का काम करता था। सीधा-सादा आदमी था। चार भाइयों के हिस्से में कुल मिलाकर सिर्फ चार विश्वा जमीन थी। बंटवारे को लेकर परिवार में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

गांव वालों ने बताया कि अशोक और विनोद मकान की नींव के लिए गड्ढा खुदवा रहे थे। तभी संतोष ने कहा कि पहले जमीन का बंटवारा हो जाए, उसके बाद निर्माण कराया जाए। इसी बात पर कहासुनी शुरू हो गई और छोटे भाइयों ने संतोष पर हमला कर दिया।

क्या है पूरा मामला

बादलपुर के 40 वर्षीय संतोष कुमार विश्वकर्मा मुंबई में फर्नीचर का काम करते थे। परिवार में चार भाई थे- संतोष, अशोक, विनोद और मनोज। पुश्तैनी जमीन करीब 4 विश्वा थी, जिसमें सभी भाइयों का हिस्सा था। जमीन के बंटवारे को लेकर करीब एक साल से विवाद चल रहा था। मृतक संतोष की पत्नी अर्चना के अनुसार, लगभग एक साल से जमीन के बंटवारे को लेकर घर में विवाद चल रहा था। संतोष का का कहना था कि पहले जमीन का विधिवत बंटवारा हो, उसके बाद ही कोई भाई निर्माण कार्य शुरू करे। इस मामले में गांव में कई बार पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकल सका।

मुंबई से लौटते ही हो गया कत्ल

शनिवार की सुबह करीब 7 बजे संतोष विश्वकर्मा मुंबई से अपने घर बादलपुर पहुंचा। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि अशोक और विनोद मकान बनाने के लिए गड्ढा खुदवा रहे हैं। संतोष ने उन्हें फिर से टोका और कहा कि पहले जमीन का बंटवारा कर लो, उसके बाद निर्माण शुरू करना। इस पर अशोक और विनोद ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

बीच-बचाव करने आई पत्नी पर भी किया हमला

अर्चना के अनुसार, संतोष को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। दोनों ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और संतोष पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में संतोष का सिर धड़ से अलग हो गया। जब मैंने अपने पति को बचाने के लिए बीच-बचाव की कोशिश की, तो आरोपियों ने मुझ पर भी हमला कर दिया।

पुलिस के घायल अर्चना को अस्पताल में भर्ती कराया है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अस्पताल में भर्ती संतोष की पत्नी अर्चना की तहरीर के आधार पर पांच नामजद आरोपियों के विरुद्ध मऊआइमा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

अर्चना से संतोष ने की थी दूसरी शादी

गांव वालों के मुताबिक, संतोष की पहली शादी 1995 में हुई थी, लेकिन बाद में उनकी पहली पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उन्होंने 2011 में अर्चना से दूसरी शादी की। संतोष के दो छोटे बेटे हैं। पुलिस ने अर्चना की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में अशोक कुमार विश्वकर्मा, विनोद कुमार विश्वकर्मा, दोनों की पत्नियां और अशोक का बेटा रोहित शामिल हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

ये भी पढ़ें

Kaushambi News: 15 जून को तिलक, 19 को शादी, उससे पहले प्रेमी-प्रेमिका ने एक-दूसरे से बात करते हुए दे दी जान
कौशाम्बी
इनसेट में मृतक युवक- युवती की फाइल फोटो जांच करती पुलिस सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 May 2026 11:14 pm

Published on:

23 May 2026 10:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / पहले बंटवारा, फिर मकान, इतना कहते ही भाई की गर्दन पर चला दी कुल्हाड़ी, सिर धड़ से अलग

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘न पानी, न बिजली’, भीषण गर्मी में 10 किलोमीटर चलकर पानी ला रहे लोग

Prayagraj Water Crisis, Shankargarh Water Shortage
प्रयागराज

लाइसेंसी हथियार बन गए दबदबा और दहशत का जरिया? राजा भैया, अब्बास अंसारी और बृजभूषण सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

hc strict on licensed weapons in up troubles may increase for abbas ansari brijbhushan singh and raja bhaiya
प्रयागराज

खुशखबरी: प्रयागराज में UPSC, NEET, JEE, SSC की निशुल्क कोचिंग, 10 जून तक आवेदन करें

मुख्यमंत्री अभ्युदया योजना, फोटो सोर्स- मेटा एआई
प्रयागराज

प्रयागराज में नैनी ब्रिज पर दो कारों में टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मैहर देवी दर्शन करने जा रहा था परिवार

Teacher Accident News
प्रयागराज

बाहुबलियों की खुलेगी कुंडली! राजा भैया, धनंजय सिंह, अब्बास अंसारी और बृजभूषण सिंह समेत इनके शस्त्र लाइसेंसों की जांच के आदेश

allahabad high court summoned criminal records of brijbhushan singh raja bhaiya and others up news
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.