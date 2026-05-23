पहले बंटवारा, फिर मकान, इतना कहते ही भाई की गर्दन पर चला दी कुल्हाड़ी, सिर धड़ से अलग

बादलपुर के 40 वर्षीय संतोष कुमार विश्वकर्मा मुंबई में फर्नीचर का काम करते थे। परिवार में चार भाई थे- संतोष, अशोक, विनोद और मनोज। पुश्तैनी जमीन करीब 4 विश्वा थी, जिसमें सभी भाइयों का हिस्सा था। जमीन के बंटवारे को लेकर करीब एक साल से विवाद चल रहा था। मृतक संतोष की पत्नी अर्चना के अनुसार, लगभग एक साल से जमीन के बंटवारे को लेकर घर में विवाद चल रहा था। संतोष का का कहना था कि पहले जमीन का विधिवत बंटवारा हो, उसके बाद ही कोई भाई निर्माण कार्य शुरू करे। इस मामले में गांव में कई बार पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकल सका।