क्राइम कंट्रोल के लिए कड़ाई जरुरी, गाजीपुर एनकाउंटर की भी होगी जांच, विपक्ष के आरोपों के बीच केशव मौर्य

वहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने को लेकर केशव मौर्य ने कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में हर कोई जानता है कि अगर किसी ने गाय को छेड़ा तो सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। ऐसे में गौर संरक्षण के प्रति बीजेपी पहले से ही वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं पर भी गौ हत्या नहीं हो रही है और गाय की हत्या करने वाले सलाखों के पीछे हैं। केशव मौर्य ने कहा कि ऐसे लोगों को पुलिस अपनी भाषा में जवाब देती है।