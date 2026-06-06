6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

क्राइम कंट्रोल के लिए कड़ाई जरुरी, गाजीपुर एनकाउंटर की भी होगी जांच, विपक्ष के आरोपों के बीच केशव मौर्य

Kamlesh bind encounter। Keshav Prasad Maurya on Ghazipur encounter : उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर एनकाउंटर के बाद विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है..

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Vijendra Mishra

Jun 06, 2026

Ghazipur encounter case

pc-patrika (फाइल)

Keshav Prasad Maurya on Ghazipur encounter: गाजीपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए कमलेश बिंद के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल खड़े किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले सपा के लोग अपने कार्यकाल को याद कर लें कि उनके कार्यकाल में किस तरह अपराध चरमसीमा पर था।

विपक्ष पर साधा निशाना

प्रयागराज में प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर एनकाउंटर के बाद विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि गाजीपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर सरकार संवेदनशील है और यदि किसी प्रकार की इस मामले में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि गाजीपुर एनकाउंटर की पूरी जांच कराई जाएगी।

समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए सरकारी तंत्र को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि आरोप लगने के बाद और परिवार द्वारा शिकायत करने के बाद सरकार इस मामले की जांच भी करवाती है और जांच ही नहीं यदि इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। उन्होंने कहा है कि कमलेश बिंद एनकाउंटर मामले की भी जांच जरूर होगी और होनी भी चाहिए।

कानून-व्यवस्था पर सपा को सवाल पूछने का हक नहीं

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लगातार एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जाने पर केशव मौर्य ने कहा है कि दोनों में से किसी को भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछने का हक नहीं है। समाजवादी पार्टी को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, देश और प्रदेश हमेशा विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आज पूरे प्रदेश में माफिया राज खत्म हो चूका है और अब यहां कानून का राज है।

वहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने को लेकर केशव मौर्य ने कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में हर कोई जानता है कि अगर किसी ने गाय को छेड़ा तो सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। ऐसे में गौर संरक्षण के प्रति बीजेपी पहले से ही वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं पर भी गौ हत्या नहीं हो रही है और गाय की हत्या करने वाले सलाखों के पीछे हैं। केशव मौर्य ने कहा कि ऐसे लोगों को पुलिस अपनी भाषा में जवाब देती है।

‘हर उपद्रवी का होगा इलाज, रासुका की होगी कार्रवाई’, गाजीपुर एनकाउंटर के बाद बवाल पर एसपी

ये भी पढ़ें
Ghazipur encounter news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Jun 2026 06:05 pm

Published on:

06 Jun 2026 06:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / क्राइम कंट्रोल के लिए कड़ाई जरुरी, गाजीपुर एनकाउंटर की भी होगी जांच, विपक्ष के आरोपों के बीच केशव मौर्य

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वैश्य परिवार हत्याकांड: अभिषेक की ‘बेदखली’ पर पड़ोसियों ने उठाए सवाल, पुलिस थ्योरी पर संदेह, जानिए इनसाइड स्टोरी

Vaishya Family Murder
प्रयागराज

बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

Maulana Tauqeer Raja
प्रयागराज

मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट:  मानसून 2026 ने दी दस्तक, जानें कब पहुंचेगा यूपी, क्या स्थिति रहेगी?

बारिश की फाइल फोटो, फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज

प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या: चाय की दुकान पर प्लानिंग, डिटर्जेंट, हार्पिक-गर्म पानी से साफ किया खून, जानिए वारदात की इनसाइड स्टोरी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- प्रयागराज पुलिस
प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी: ‘कमजोर फॉरेंसिक जांच के कारण मजबूरी में देनी पड़ रही है आरोपियों को जमानत’

Allahabad Highcourt
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.