‘हर उपद्रवी का होगा इलाज, रासुका की होगी कार्रवाई’, गाजीपुर एनकाउंटर के बाद बवाल पर एसपी

एसपी ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया है कि जरूरत पड़ने पर आरोपियों के खिलाफ रासुका तक की कार्रवाई करेंगे। एसपी ने बताया कि मामले में वीडियो के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस की टीमें बनाकर उनके घरों पर दबिश दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस दौरान आरोपियों को संरक्षण देने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।