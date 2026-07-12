12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

OP Rajbhar Ghazipur Visit: अखिलेश के PDA मोर्चा पर फिर भड़के मंत्री OP राजभर, कहा- वे हमेशा लोगों को पीटते रहते हैं

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर (Uttar Pradesh Cabinet Minister Om Prakash Rajbhar) ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav) पर हमला बोला है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के PDA मोर्चा पर तंज कसते हुए इसकी नई परिभाषा बताई है।
2 min read
Google source verification

गाजीपुर

image

Vinay Shakya

Jul 12, 2026

OP Rajbhar and Akhilesh Yadav

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला (फाइल फोटो- पत्रिका)

OP Rajbhar Commented Akhilesh Yadav: यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर (UP Minister Om Prakash Rajbhar) ने गाजीपुर दौरे के समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav) ने कटाक्ष किया है। मंत्री ओपी राजभर (Minister OP Rajbhar) ने अखिलेश यादव के PDA मोर्चा पर तंज कसते हुए उसे फर्जी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश के PDA मोर्चा की नई परिभाषा बताई है।

राजभर ने कहा- पहले समझिए कि पीडीए का मतलब क्या है? अखिलेश यादव जिस तरह से PDA को परिभाषित करते हैं, वह उनका अलग मामला है। मंत्री ने कहा- मैं कहूंगा कि PDA का मतलब है 'पीट देगा अहीर', 'पीट देगा अल्पसंख्याक' है। आप जहां भी देखें, वे हमेशा लोगों को पीटते रहते हैं।

सपा-कांग्रेस पर भड़के OP राजभर

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर दौरे के समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजभर ने कहा- राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दगा हुआ कारतूस बताया। राजभर ने दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा-कांग्रेस को 27 सीटें भी नहीं मिलेंगी।


OP राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में प्रदेश में गुंडाराज, दंगे और अपराध चरम सीमा पर था। अखिलेश यादव सिर्फ शंकराचार्य ही नहीं, बल्कि मौलाना के भी पैरों में पड़ना चाहते हैं तो क्या सनातन इसी को कहा जाता है? अखिलेश यादव के शासनकाल में पूरे प्रदेश में गुंडाराज था। उनके शासन में मुजफ्फरनगर दंगे की आग में झुलस रहा था।

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में शामिल हुए राजभर

OP राजभर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ओपी राजभर समेत अन्य अतिथियों ने पौधे लगाए। इसके बाद राजभर ने मीडिया से बातचीत की।

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर जिले में 47 लाख 68 हजार 730 पौधों का रोपा जा रहा है। मंत्री ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा करने की अपील की।

परमहंस आचार्य ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बनाने की मांग

ये भी पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir Donation Theft

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

समाजवादी पार्टी

SP national president Akhilesh Yadav

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 05:04 pm

Published on:

12 Jul 2026 04:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / OP Rajbhar Ghazipur Visit: अखिलेश के PDA मोर्चा पर फिर भड़के मंत्री OP राजभर, कहा- वे हमेशा लोगों को पीटते रहते हैं

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘अखिलेश और राहुल दगे कारतूस, 2027 में मिलकर 27 सीट जीत जाएं तो बहुत है’, विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओमप्रकाश राजभर

Omprakash Rajbhar
गाजीपुर

तीन दिन से लापता नाती की दादी ने ही की हत्या, परिवार में चल रहा था विवाद

Murder
गाजीपुर

‘यादववादी पार्टी’ कहकर सपा पर बरसे ओमप्रकाश राजभर, मेरठ के वायरल वीडियो का हवाला देकर लगाया दलित अपमान का आरोप

ओमप्रकाश राजभर | Image Source - 'X' @oprajbhar
गाजीपुर

अखिलेश के जन्मदिन पर ओमप्रकाश राजभर ने बधाई के साथ गिफ्ट में दी सलाह बोले- आपको मैं क्या दे सकता आप ठहरे बड़े घर के बेटे

ओमप्रकाश राजभर फोटो सोर्स @oprajbhar X अकाउंट
गाजीपुर

‘2027 में सपा होगी सफाचट’, ओम प्रकाश राजभर की पोस्ट से गरमाई यूपी की राजनीति

ओमप्रकाश राजभर फोटो सोर्स X अकाउंट
गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.