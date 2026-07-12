OP Rajbhar Ghazipur Visit: अखिलेश के PDA मोर्चा पर फिर भड़के मंत्री OP राजभर, कहा- वे हमेशा लोगों को पीटते रहते हैं

OP Rajbhar Commented Akhilesh Yadav: यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर (UP Minister Om Prakash Rajbhar) ने गाजीपुर दौरे के समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav) ने कटाक्ष किया है। मंत्री ओपी राजभर (Minister OP Rajbhar) ने अखिलेश यादव के PDA मोर्चा पर तंज कसते हुए उसे फर्जी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश के PDA मोर्चा की नई परिभाषा बताई है।