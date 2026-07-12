OP Rajbhar Ghazipur Visit: अखिलेश के PDA मोर्चा पर फिर भड़के मंत्री OP राजभर, कहा- वे हमेशा लोगों को पीटते रहते हैं

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला (फाइल फोटो- पत्रिका)
OP Rajbhar Commented Akhilesh Yadav: यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर (UP Minister Om Prakash Rajbhar) ने गाजीपुर दौरे के समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav) ने कटाक्ष किया है। मंत्री ओपी राजभर (Minister OP Rajbhar) ने अखिलेश यादव के PDA मोर्चा पर तंज कसते हुए उसे फर्जी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश के PDA मोर्चा की नई परिभाषा बताई है।
राजभर ने कहा- पहले समझिए कि पीडीए का मतलब क्या है? अखिलेश यादव जिस तरह से PDA को परिभाषित करते हैं, वह उनका अलग मामला है। मंत्री ने कहा- मैं कहूंगा कि PDA का मतलब है 'पीट देगा अहीर', 'पीट देगा अल्पसंख्याक' है। आप जहां भी देखें, वे हमेशा लोगों को पीटते रहते हैं।
मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर दौरे के समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजभर ने कहा- राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दगा हुआ कारतूस बताया। राजभर ने दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा-कांग्रेस को 27 सीटें भी नहीं मिलेंगी।
OP राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में प्रदेश में गुंडाराज, दंगे और अपराध चरम सीमा पर था। अखिलेश यादव सिर्फ शंकराचार्य ही नहीं, बल्कि मौलाना के भी पैरों में पड़ना चाहते हैं तो क्या सनातन इसी को कहा जाता है? अखिलेश यादव के शासनकाल में पूरे प्रदेश में गुंडाराज था। उनके शासन में मुजफ्फरनगर दंगे की आग में झुलस रहा था।
OP राजभर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ओपी राजभर समेत अन्य अतिथियों ने पौधे लगाए। इसके बाद राजभर ने मीडिया से बातचीत की।
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर जिले में 47 लाख 68 हजार 730 पौधों का रोपा जा रहा है। मंत्री ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा करने की अपील की।
बड़ी खबरेंView All
गाजीपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग