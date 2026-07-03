‘यादववादी पार्टी’ कहकर सपा पर बरसे ओमप्रकाश राजभर, मेरठ के वायरल वीडियो का हवाला देकर लगाया दलित अपमान का आरोप

ओमप्रकाश राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरठ के मवाना में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक सभा आयोजित की गई थी। उनके अनुसार, कार्यक्रम के दौरान दलित समाज से आने वाले एक पूर्व मंत्री और गुर्जर समाज के जिलाध्यक्ष मंच पर मौजूद थे। इसी बीच पार्टी के एक सेक्टर अध्यक्ष के पहुंचने पर विवाद की स्थिति बन गई।

राजभर ने आरोप लगाया कि संबंधित सेक्टर अध्यक्ष ने मंच पर बैठे नेताओं से अभद्र भाषा में बात की और कथित तौर पर कहा कि यह "यादवों की पार्टी का कार्यक्रम" है। उन्होंने दावा किया कि दलित नेता को मंच पर अपमानित किया गया। और अन्य नेता भी विरोध नहीं कर सके।