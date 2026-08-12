गाजीपुर में मूक-बधिर की छत से गिरकर मौत, मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सका, रात में छत पर गया था सोने

जानकारी के मुताबिक, गाजीपुर जिले के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के देवा गांव में सुभाष यादव (40) की कथित तौर पर छत से गिरने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात वह छत पर सोने के लिए गए हुए थे, इसी दौरान वह नीचे गिर पड़े। बुधवार के सुबह परिजनों ने जब घर का दरवाजा खोला तो सामने सुभाष यादव अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। वहीं, अस्पताल में डॉक्टरों ने सुभाष यादव को मृत घोषित कर दिया। परिजन सुभाष को वापस लेकर घर पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। परिजनों ने बताया कि सुभाष छत से गिरने के बाद आवाज भी नहीं लगा पाए। यदि वह मूक-बधिर नहीं होते तो समय पर इलाज होने से उनकी जान बच सकती थी।