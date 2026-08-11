डीजे गाड़ी को ओवरटेक करने पर भिड़े कांवड़िए, रामपुर और संभल के गुटों में जमकर चले लाठी-डंडे

कांवड़ियों की भारी भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए राजपूताना चौपले पर पहले से ही पुलिस चौकी बनाई गई है। इसके बावजूद सोमवार रात अचानक विवाद होने से कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही मारपीट की सूचना मिली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के मौजूद होने के कारण पुलिस को बीच-बचाव करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया और उन्हें उनके आगे के सफर के लिए रवाना किया।