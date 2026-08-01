1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बिजनोर

बिजनौर में मुठभेड़: गोलियां चलाते भाग रहे 2 शातिर को पकड़ा, तमंचे और चोरी के जेवर बरामद

Bijnor Crime: बिजनौर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी के सोने-चांदी के जेवर, नकदी और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं।
3 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Aug 01, 2026

bijnor crime police encounter two thieves arrested

मुठभेड़ के बाद पुलिस पर फायरिंग करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार..

Bijnor Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में रेहड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस पर अवैध तमंचों से फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हाल ही में हुई दो बड़ी चोरी की वारदातों का भी खुलासा कर दिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के जेवर, नकदी, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस ने बिछाया जाल

पुलिस के अनुसार, उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पीली डेम के आसपास कुछ संदिग्ध बदमाश चोरी की नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही रेहड़ थाना पुलिस ने इलाके में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक पुलिस टीम को आते देख घबरा गए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बाइक मोड़कर भागने लगे।

भागते-भागते पुलिस पर झोंकी गोलियां

पुलिस से बचने के लिए दोनों आरोपियों ने बाइक दौड़ाते हुए अवैध तमंचों से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस टीम ने सूझबूझ और सतर्कता का परिचय देते हुए दोनों बदमाशों की घेराबंदी कर ली। जवाबी कार्रवाई और पीछा करने के बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई।

मुरादाबाद और संभल से जुड़ा कनेक्शन

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के खैय्या खादर निवासी साबिर उर्फ कालिया तथा संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के तलवार गांव निवासी अनीस उर्फ बैल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों लंबे समय से चोरी की घटनाओं में सक्रिय थे और कई जिलों में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

जेवर, नकदी और तमंचे हुए बरामद

पुलिस ने तलाशी के दौरान साबिर उर्फ कालिया के कब्जे से करीब 9,500 रुपये नकद, चोरी के सोने-चांदी के जेवर, 312 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। वहीं अनीस उर्फ बैल के पास से लगभग 18 हजार रुपये नकद, चोरी के जेवरात, 315 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। बरामद सामान को पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पूछताछ में कबूल किए दोनों चोरी के मामले

पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने 23 जुलाई को सुल्तानपुर उर्फ भगतावाला गांव और 25 जुलाई को मोहिउद्दीनपुर गांव में हुई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पूछताछ में साबिर ने बताया कि दोनों वारदातों को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक मोहिउद्दीनपुर गांव में चोरी के बाद जब ग्रामीणों ने पीछा किया था, तब उन्हीं पर फायरिंग भी साबिर ने की थी ताकि वह अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो सके।

लंबा है अपराध का रिकॉर्ड

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पेशेवर अपराधी हैं। साबिर उर्फ कालिया के खिलाफ पहले से आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अनीस उर्फ बैल के खिलाफ चार मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दोनों पर चोरी, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप पहले से मौजूद हैं। पुलिस उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल कर रही है।

फरार साथियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी अकेले काम नहीं करते थे, बल्कि एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर अब उनके अन्य फरार साथियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क, चोरी के तरीके और अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी की कई अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने की संभावना है।

शादी की जिद बनी मौत की वजह: बिजनौर में प्रेमिका और भाइयों ने बुलाकर किया कत्ल, पुलिस ने ऐसे खोला राज

ये भी पढ़ें
bijnor love affair murder girlfriend arrested

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 01:20 pm

Published on:

01 Aug 2026 01:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में मुठभेड़: गोलियां चलाते भाग रहे 2 शातिर को पकड़ा, तमंचे और चोरी के जेवर बरामद

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

’14 साल का लंबा इंतजार, आखिरकार मिला न्याय!’ बिजनौर के प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में सात दोषियों को उम्रकैद

Bijnor Prabal Agarwal Murder Case
बिजनोर

शादी की जिद बनी मौत की वजह: बिजनौर में प्रेमिका और भाइयों ने बुलाकर किया कत्ल, पुलिस ने ऐसे खोला राज

bijnor love affair murder girlfriend arrested
बिजनोर

बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी का असर: अनूपशहर में गंगा उफान पर, घाट और सड़कें जलमग्न

bijnor anupshahr ganga water level flood
बिजनोर

संसद के बाहर चंद्रशेखर आजाद का फूटा गुस्सा, बोले- छात्रों पर हो रहा अत्याचार, बिहार में तो निर्दोषों पर AK-47 चल रही

MP Chandra Shekhar Aazad
बिजनोर

बिजनौर में CM योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, बोले- उन्हें जिन्ना पसंद, हमें गन्ना

CM Yogi Adityanath
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.