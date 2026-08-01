बिजनौर में मुठभेड़: गोलियां चलाते भाग रहे 2 शातिर को पकड़ा, तमंचे और चोरी के जेवर बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस पर फायरिंग करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार..
Bijnor Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में रेहड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस पर अवैध तमंचों से फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हाल ही में हुई दो बड़ी चोरी की वारदातों का भी खुलासा कर दिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के जेवर, नकदी, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पीली डेम के आसपास कुछ संदिग्ध बदमाश चोरी की नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही रेहड़ थाना पुलिस ने इलाके में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक पुलिस टीम को आते देख घबरा गए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बाइक मोड़कर भागने लगे।
पुलिस से बचने के लिए दोनों आरोपियों ने बाइक दौड़ाते हुए अवैध तमंचों से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस टीम ने सूझबूझ और सतर्कता का परिचय देते हुए दोनों बदमाशों की घेराबंदी कर ली। जवाबी कार्रवाई और पीछा करने के बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के खैय्या खादर निवासी साबिर उर्फ कालिया तथा संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के तलवार गांव निवासी अनीस उर्फ बैल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों लंबे समय से चोरी की घटनाओं में सक्रिय थे और कई जिलों में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
पुलिस ने तलाशी के दौरान साबिर उर्फ कालिया के कब्जे से करीब 9,500 रुपये नकद, चोरी के सोने-चांदी के जेवर, 312 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। वहीं अनीस उर्फ बैल के पास से लगभग 18 हजार रुपये नकद, चोरी के जेवरात, 315 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। बरामद सामान को पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने 23 जुलाई को सुल्तानपुर उर्फ भगतावाला गांव और 25 जुलाई को मोहिउद्दीनपुर गांव में हुई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पूछताछ में साबिर ने बताया कि दोनों वारदातों को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक मोहिउद्दीनपुर गांव में चोरी के बाद जब ग्रामीणों ने पीछा किया था, तब उन्हीं पर फायरिंग भी साबिर ने की थी ताकि वह अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो सके।
पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पेशेवर अपराधी हैं। साबिर उर्फ कालिया के खिलाफ पहले से आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अनीस उर्फ बैल के खिलाफ चार मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दोनों पर चोरी, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप पहले से मौजूद हैं। पुलिस उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल कर रही है।
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी अकेले काम नहीं करते थे, बल्कि एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर अब उनके अन्य फरार साथियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क, चोरी के तरीके और अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी की कई अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग