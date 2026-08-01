बिजनौर में मुठभेड़: गोलियां चलाते भाग रहे 2 शातिर को पकड़ा, तमंचे और चोरी के जेवर बरामद

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी अकेले काम नहीं करते थे, बल्कि एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर अब उनके अन्य फरार साथियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क, चोरी के तरीके और अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी की कई अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने की संभावना है।