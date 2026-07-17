बिजनौर में CM योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, बोले- उन्हें जिन्ना पसंद, हमें गन्ना

CM Yogi Adityanath In Bijnor: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में एक कार्यकम में सभा को संबोधन करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें (विपक्ष को) जिन्ना पसंद, हमें गन्ना पसंद है और इसीलिए हमारी सरकार ने किसानों के हित में गन्ने के दाम भी बढ़ाए हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा, अपराध और माफिया से मुक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि अब कांवड़ यात्रा, जन्माष्टमी, श्रीराम नवमी और दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक आयोजन बिना किसी रोक-टोक के धूमधाम से हो रहे हैं।