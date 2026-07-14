नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग का बनाया वीडियो, बिजनौर पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया

नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग की बनाई अश्लील वीडियो
Two Accused Detained Bijnor:बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से जुड़े एक गंभीर मामले ने इलाके में हलचल मचा दी है। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने थाना नजीबाबाद पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पोती के साथ एक युवक ने कथित रूप से नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी के एक साथी ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे परिवार गहरे सदमे में है।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत मिलते ही तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के अनुसार, घटना में नामजद दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए लगातार जांच कर रही है।
पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों और वीडियो के वायरल होने के आरोप की भी गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना से संबंधित अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस प्रशासन के मुताबिक घटना के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की शांति व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। स्थानीय पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मामले को लेकर किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
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