नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग का बनाया वीडियो, बिजनौर पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया

Two Accused Detained Bijnor:बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से जुड़े एक गंभीर मामले ने इलाके में हलचल मचा दी है। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने थाना नजीबाबाद पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पोती के साथ एक युवक ने कथित रूप से नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी के एक साथी ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे परिवार गहरे सदमे में है।