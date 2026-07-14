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नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग का बनाया वीडियो, बिजनौर पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में नाबालिग की अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो युवकों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है और डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
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बिजनोर

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Mohd Danish

Jul 14, 2026

bijnor minor obscene video case two accused detained

नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग की बनाई अश्लील वीडियो

Two Accused Detained Bijnor:बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से जुड़े एक गंभीर मामले ने इलाके में हलचल मचा दी है। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने थाना नजीबाबाद पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पोती के साथ एक युवक ने कथित रूप से नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी के एक साथी ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे परिवार गहरे सदमे में है।

शिकायत मिलते ही हरकत में आई पुलिस

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत मिलते ही तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के अनुसार, घटना में नामजद दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए लगातार जांच कर रही है।

वीडियो वायरल होने के आरोप की भी जांच

पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों और वीडियो के वायरल होने के आरोप की भी गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हर पहलू की निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना से संबंधित अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इलाके में शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य

पुलिस प्रशासन के मुताबिक घटना के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की शांति व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। स्थानीय पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मामले को लेकर किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

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Updated on:

14 Jul 2026 07:41 pm

Published on:

14 Jul 2026 07:41 pm

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