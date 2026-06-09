बिजनौर में नशे का चौंकाने वाला खुलासा: दो सगी बहनें निकलीं स्मैक तस्कर, घर से चला रही थीं पूरा नेटवर्क

Smack Trafficking Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो सगी बहनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक और हजारों रुपये की नकदी बरामद की है। इस कार्रवाई ने इलाके में सनसनी फैला दी है, क्योंकि आरोपी महिलाएं अपने ही घर से लंबे समय से नशे का कारोबार संचालित कर रही थीं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।