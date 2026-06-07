7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

इश्क की ऐसी सजा: प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, भाई ने दोस्तों संग मिलकर बनाया बंधक

Moradabad News: मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जहां युवती के भाई ने उसे देख लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jun 07, 2026

moradabad youth kidnapped beaten girlfriend meeting case

प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा

Youth Kidnapped Beaten: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक को उसकी प्रेमिका से मिलने के बाद बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। बताया जा रहा है कि बिलारी थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक डेकोरेशन का काम करता है और उसका नवाबपुरा क्षेत्र की एक युवती से प्रेम संबंध चल रहा था।

दुकान पर हुई मुलाकात

जानकारी के अनुसार, 2 जून की दोपहर करीब ढाई बजे युवती अपने प्रेमी की डेकोरेशन की दुकान पर उससे मिलने पहुंची थी। मुलाकात के बाद दोनों ताजपुर चौराहे के पास कुछ समय के लिए साथ खड़े थे। इसी दौरान युवती का भाई वहां पहुंच गया और उसने दोनों को साथ देख लिया, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई।

भाई ने बुलाए साथी

घटना ने तब गंभीर रूप ले लिया जब युवती के भाई ने तुरंत अपने बहनोई और एक मित्र को मौके पर बुला लिया। तीनों ने मिलकर युवक को घेर लिया और जबरदस्ती उसे कार में डालकर वहां से ले गए। बताया जा रहा है कि युवक का विरोध करने के बावजूद उसे उठाकर ले जाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

बंधक बनाकर कमरे में की गई मारपीट

आरोप है कि युवक को एक स्थान पर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उसके साथ लात-घूंसों और डंडों से जमकर मारपीट की गई। पीड़ित युवक को काफी चोटें आईं और वह किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर बाहर निकलने में सफल रहा।

पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों पर दर्ज किया केस

घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित युवक कश्यप की तहरीर के आधार पर युवती के भाई, उसके बहनोई और एक मित्र सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने संभावित विवाद को देखते हुए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित युवक के बयान और तहरीर के आधार पर सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उन्हें हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संभल में बुलडोजर एक्शन: कब्रिस्तान की जमीन पर बनी दो मंजिला मस्जिद ढहाई, 55 फीट ऊंची मीनार भी गिरी

ये भी पढ़ें
sambhal mosque demolition government land bulldozer action

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Jun 2026 10:32 am

Published on:

07 Jun 2026 10:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / इश्क की ऐसी सजा: प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, भाई ने दोस्तों संग मिलकर बनाया बंधक

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुरादाबाद में बेरहम पति ने ईंट से कूचकर पत्नी को मार डाला, अनाथ हो गए 3 मासूम बच्चे

husband kills wife after love marriage in moradabad
मुरादाबाद

मुरादाबाद में जयंत चौधरी की हुंकार: सपा के गढ़ में एनडीए की नई सियासी बिसात, मिशन-2027 की शुरुआत तेज

jayant chaudhary moradabad rally nda mission 2027 up politics
मुरादाबाद

मुरादाबाद में तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर

moradabad bus bike accident one dead two injured
मुरादाबाद

Moradabad Accident: सड़क के किनारे खड़ी कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत गंभीर

truck hit punctured car six family members injured moradabad
मुरादाबाद

मुरादाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर: नगर निगम की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप

moradabad encroachment removal drive
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.