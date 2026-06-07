इश्क की ऐसी सजा: प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, भाई ने दोस्तों संग मिलकर बनाया बंधक

घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित युवक के बयान और तहरीर के आधार पर सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उन्हें हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।