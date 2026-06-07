इश्क की ऐसी सजा: प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, भाई ने दोस्तों संग मिलकर बनाया बंधक

प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा
Youth Kidnapped Beaten: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक को उसकी प्रेमिका से मिलने के बाद बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। बताया जा रहा है कि बिलारी थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक डेकोरेशन का काम करता है और उसका नवाबपुरा क्षेत्र की एक युवती से प्रेम संबंध चल रहा था।
जानकारी के अनुसार, 2 जून की दोपहर करीब ढाई बजे युवती अपने प्रेमी की डेकोरेशन की दुकान पर उससे मिलने पहुंची थी। मुलाकात के बाद दोनों ताजपुर चौराहे के पास कुछ समय के लिए साथ खड़े थे। इसी दौरान युवती का भाई वहां पहुंच गया और उसने दोनों को साथ देख लिया, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई।
घटना ने तब गंभीर रूप ले लिया जब युवती के भाई ने तुरंत अपने बहनोई और एक मित्र को मौके पर बुला लिया। तीनों ने मिलकर युवक को घेर लिया और जबरदस्ती उसे कार में डालकर वहां से ले गए। बताया जा रहा है कि युवक का विरोध करने के बावजूद उसे उठाकर ले जाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
आरोप है कि युवक को एक स्थान पर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उसके साथ लात-घूंसों और डंडों से जमकर मारपीट की गई। पीड़ित युवक को काफी चोटें आईं और वह किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर बाहर निकलने में सफल रहा।
घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित युवक कश्यप की तहरीर के आधार पर युवती के भाई, उसके बहनोई और एक मित्र सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने संभावित विवाद को देखते हुए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित युवक के बयान और तहरीर के आधार पर सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उन्हें हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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