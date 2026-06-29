AIMIM 2027 में UP चुनाव जरूर लड़ेगी, बिजनौर में ओवैसी बोले- BJP को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार

UP 2027 Election: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सोमवार को बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने नजीबाबाद में आयोजित 'पैगाम ए इत्तेहाद' कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कई अहम बयान दिए। सबसे बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि AIMIM पिछले कई वर्षों से प्रदेश में लगातार संगठन का विस्तार कर रही है और अब चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देने की दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है।