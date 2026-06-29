सीएम योगी का बड़ा ऐलान! बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख परिवारों को यूपी में मिला जीने का अधिकार

UP CM Yogi Statement: मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत पहुंचे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के परिवारों को अब उत्तर प्रदेश में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे परिवार, जिन्होंने अपने धार्मिक विश्वास और पहचान के कारण वर्षों तक उत्पीड़न सहा, अब भारत की धरती पर सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल नागरिकता का विषय नहीं, बल्कि मानवता, न्याय और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का भी प्रश्न है।