जिस बेटे का जन्मदिन मनाने की तैयारी थी, उसकी अर्थी उठी… ढाई साल के वरुण की मौत ने खड़े किए कई सवाल

Child Murder Case : गला दबाकर कर दी बच्चे की हत्या, PC- Chatgpt
मुरादाबाद में ढाई साल के मासूम वरुण की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जिस बच्चे का 28 जून को जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी, वह उससे पहले ही दुनिया छोड़ गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि गला दबाकर की गई हत्या थी।
इस दर्दनाक कहानी का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि मां मीनू ने कुछ घंटे पहले ही अपने पति को फोन कर बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की बात कही थी। वह पुराने घर की सफाई करने भी गई थी, लेकिन दोपहर होते-होते वही बच्चा अस्पताल में मृत अवस्था में पहुंच गया।
गुरुवार को मीनू अपने ढाई साल के बेटे वरुण को लेकर अस्पताल पहुंची। उसने डॉक्टरों को बताया कि बच्चे को अचानक खून की उल्टियां होने लगी थीं। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार को जब इसकी सूचना मिली और वे अस्पताल पहुंचे, तो बच्चे के गले पर चोट के निशान देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
परिजनों को पहले ही कुछ अनहोनी की आशंका थी। शुक्रवार शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके शक को और गहरा कर दिया। रिपोर्ट में साफ तौर पर गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।
इस घटना के पीछे एक टूटते परिवार और उलझते रिश्तों की कहानी भी सामने आ रही है। करीब 13 साल पहले हरिद्वार की मीनू ने परिवार की परवाह किए बिना ट्रक चालक सुरेंद्र से प्रेम विवाह किया था। दोनों के चार बच्चे हुए और जिंदगी सामान्य चलती रही। लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरार आने लगी।
सुरेंद्र फिलहाल मुंबई में ट्रक चलाता है। परिवार का आरोप है कि मीनू का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध था और इसी वजह से वह करीब ढाई महीने पहले बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों का दावा है कि उसी कथित प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
हालांकि मीनू इन आरोपों को खारिज करती है। उसका कहना है कि पति की मारपीट और शराब की लत से परेशान होकर उसने अलग रहने का फैसला लिया था और बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए फैक्ट्री में मजदूरी कर रही थी।
अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस मासूम की जान किसने ली, जिसने अभी ठीक से दुनिया को देखना भी शुरू नहीं किया था। जिस बच्चे के लिए केक काटने और जन्मदिन मनाने की बातें हो रही थीं, उसके लिए अब अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी पड़ीं।
पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। कॉल डिटेल खंगाली जा रही हैं, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जिसका नाम परिवार लगातार ले रहा है।
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