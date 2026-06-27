जिस बेटे का जन्मदिन मनाने की तैयारी थी, उसकी अर्थी उठी… ढाई साल के वरुण की मौत ने खड़े किए कई सवाल

गुरुवार को मीनू अपने ढाई साल के बेटे वरुण को लेकर अस्पताल पहुंची। उसने डॉक्टरों को बताया कि बच्चे को अचानक खून की उल्टियां होने लगी थीं। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार को जब इसकी सूचना मिली और वे अस्पताल पहुंचे, तो बच्चे के गले पर चोट के निशान देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।