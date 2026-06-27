27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

जिस बेटे का जन्मदिन मनाने की तैयारी थी, उसकी अर्थी उठी… ढाई साल के वरुण की मौत ने खड़े किए कई सवाल

Child Murder Case : मुरादाबाद में ढाई साल के मासूम वरुण की जन्मदिन से ठीक पहले गला दबाकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि के बाद पुलिस पारिवारिक विवाद और प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच में जुटी है।
2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jun 27, 2026

Child Murder Case

Child Murder Case : गला दबाकर कर दी बच्चे की हत्या, PC- Chatgpt

मुरादाबाद में ढाई साल के मासूम वरुण की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जिस बच्चे का 28 जून को जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी, वह उससे पहले ही दुनिया छोड़ गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि गला दबाकर की गई हत्या थी।

इस दर्दनाक कहानी का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि मां मीनू ने कुछ घंटे पहले ही अपने पति को फोन कर बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की बात कही थी। वह पुराने घर की सफाई करने भी गई थी, लेकिन दोपहर होते-होते वही बच्चा अस्पताल में मृत अवस्था में पहुंच गया।

परिवार वालों ने देखे बच्चे के चोट के निशान

गुरुवार को मीनू अपने ढाई साल के बेटे वरुण को लेकर अस्पताल पहुंची। उसने डॉक्टरों को बताया कि बच्चे को अचानक खून की उल्टियां होने लगी थीं। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार को जब इसकी सूचना मिली और वे अस्पताल पहुंचे, तो बच्चे के गले पर चोट के निशान देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

परिजनों को पहले ही कुछ अनहोनी की आशंका थी। शुक्रवार शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके शक को और गहरा कर दिया। रिपोर्ट में साफ तौर पर गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

13 साल पहले ट्रक ड्रइवर से किया था विवाह

इस घटना के पीछे एक टूटते परिवार और उलझते रिश्तों की कहानी भी सामने आ रही है। करीब 13 साल पहले हरिद्वार की मीनू ने परिवार की परवाह किए बिना ट्रक चालक सुरेंद्र से प्रेम विवाह किया था। दोनों के चार बच्चे हुए और जिंदगी सामान्य चलती रही। लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरार आने लगी।

सुरेंद्र फिलहाल मुंबई में ट्रक चलाता है। परिवार का आरोप है कि मीनू का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध था और इसी वजह से वह करीब ढाई महीने पहले बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों का दावा है कि उसी कथित प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया।

पति की शराब की लत से परेशान थी महिला

हालांकि मीनू इन आरोपों को खारिज करती है। उसका कहना है कि पति की मारपीट और शराब की लत से परेशान होकर उसने अलग रहने का फैसला लिया था और बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए फैक्ट्री में मजदूरी कर रही थी।

अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस मासूम की जान किसने ली, जिसने अभी ठीक से दुनिया को देखना भी शुरू नहीं किया था। जिस बच्चे के लिए केक काटने और जन्मदिन मनाने की बातें हो रही थीं, उसके लिए अब अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी पड़ीं।

पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। कॉल डिटेल खंगाली जा रही हैं, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जिसका नाम परिवार लगातार ले रहा है।

‘सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गईं, बड़ी तो अब भी समुद्र में हैं…’ राम मंदिर दान गबन मामले में FIR के बाद अखिलेश का बड़ा हमला

ये भी पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir Donation Scam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Jun 2026 06:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / जिस बेटे का जन्मदिन मनाने की तैयारी थी, उसकी अर्थी उठी… ढाई साल के वरुण की मौत ने खड़े किए कई सवाल

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुरादाबाद के मोहर्रम मेले में बार बालाओं ने लगाए ठुमके; वीडियो वायरल होने पर लोगों ने जताई आपत्ति, जांच में जुटी पुलिस

moradabad moharram viral dance video controversy police investigation
मुरादाबाद

कैमरा है तो झूठ फैलाओगे? मुरादाबाद में पत्रकार के सवाल पर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, दे दी खुली चुनौती

, Ram Mandir Chanda Vivad, Avimukteshwaranand Challenge to Journalist
मुरादाबाद

मुरादाबाद में सत्यापन करने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर हमला, महिला समेत कई लोगों ने की मारपीट; मुकदमा दर्ज

moradabad police assaulted during excise verification case
मुरादाबाद

राम मंदिर दान प्रकरण पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मुरादाबाद में FIR और बुलडोजर कार्रवाई की उठाई मांग

congress protest over ayodhya ram mandir donation case
मुरादाबाद

मुरादाबाद में चरस तस्करों पर पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी खेप बरामद

moradabad charas smugglers arrested majhola police
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.