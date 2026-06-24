राम मंदिर दान प्रकरण पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मुरादाबाद में FIR और बुलडोजर कार्रवाई की उठाई मांग

Congress Protest Moradabad: अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में दान, चंदा और कथित चोरी के मामले को लेकर बुधवार को जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपते हुए पूरे मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। पार्टी नेताओं का कहना था कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।