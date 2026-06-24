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मुरादाबाद

राम मंदिर दान प्रकरण पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मुरादाबाद में FIR और बुलडोजर कार्रवाई की उठाई मांग

Moradabad News: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान और चंदे से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 24, 2026

congress protest over ayodhya ram mandir donation case

मुरादाबाद में FIR और बुलडोजर कार्रवाई की उठाई मांग

Congress Protest Moradabad: अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में दान, चंदा और कथित चोरी के मामले को लेकर बुधवार को जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपते हुए पूरे मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। पार्टी नेताओं का कहना था कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।

विनोद गुंबर के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन

प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद गुंबर ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से पारदर्शी जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि श्रीराम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे को लेकर सामने आए आरोप बेहद गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच कराना आवश्यक है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे।

एफआईआर और उच्चस्तरीय जांच की मांग

कांग्रेस द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि यदि मंदिर में दान और चंदे से संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या चोरी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी भी दोषी को उसके पद या प्रभाव के आधार पर बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

बुलडोजर कार्रवाई की भी उठाई मांग

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि यदि जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। नेताओं ने कहा कि सरकार जिस प्रकार अन्य मामलों में सख्ती का दावा करती है, उसी प्रकार इस मामले में भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी उठाई और कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए।

आस्था से जुड़े मामले में पारदर्शिता पर जोर

कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि श्रीराम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं और आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर से जुड़े किसी भी विवाद या आरोप की पारदर्शी तरीके से जांच होना बेहद जरूरी है। उनका कहना था कि सच्चाई सामने आने से ही श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रहेगा और भविष्य में इस प्रकार के विवादों से बचा जा सकेगा। उन्होंने सरकार से जांच प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।

एडीएम न्यायिक प्रीति सिंह को सौंपा गया ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम न्यायिक प्रीति सिंह को सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर, महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम बंटी, पूर्व जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद, पूर्व महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने तक उनकी आवाज उठती रहेगी।

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Published on:

24 Jun 2026 01:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / राम मंदिर दान प्रकरण पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मुरादाबाद में FIR और बुलडोजर कार्रवाई की उठाई मांग

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