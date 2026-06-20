मुरादाबाद में चरस तस्करों पर पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी खेप बरामद

मुरादाबाद में चरस तस्करों पर पुलिस का एक्शन (फोटो- पत्रिका)
Charas Smugglers Arrested: यूपी के मुरादाबाद में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मझोला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में चरस बरामद की है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
SSP मुरादाबाद के निर्देशन में जिलेभर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर भी लगातार नजर रखी जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध चरस की तस्करी और बिक्री में सक्रिय हैं। सूचना के आधार पर मझोला थाना पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई की और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बाल्मीकि बस्ती निवासी सवन पुत्र रवि को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 450 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़ा होने की आशंका है। उससे पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि वह चरस कहां से लाता था और किन लोगों को इसकी आपूर्ति करता था।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सूर्य नगर बाल्मीकि बस्ती लाइनपार निवासी संजय पुत्र बाँकेलाल को भी गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 244 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस अब आरोपी के संपर्कों और उसके नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है ताकि नशे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।
मझोला क्षेत्र के कुन्दनपुर लाइनपार निवासी आशाराम पुत्र स्वर्गीय हरगोविन्द को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 336 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है, जिनके आधार पर आगे और कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस ने एकता कॉलोनी निवासी अमन कश्यप पुत्र गंगाराम कश्यप को गिरफ्तार कर उसके पास से 450 ग्राम अवैध चरस बरामद की। बरामदगी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है।
गिरफ्तार चारों आरोपियों के खिलाफ थाना मझोला में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस अब बरामद चरस की सप्लाई चेन और इसके पीछे सक्रिय तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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