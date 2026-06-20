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मुरादाबाद में चरस तस्करों पर पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी खेप बरामद

Moradabad News: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1.48 किलोग्राम से अधिक अवैध चरस बरामद हुई है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 20, 2026

moradabad charas smugglers arrested majhola police

मुरादाबाद में चरस तस्करों पर पुलिस का एक्शन (फोटो- पत्रिका)

Charas Smugglers Arrested: यूपी के मुरादाबाद में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मझोला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में चरस बरामद की है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

SSP के निर्देशन में चला अभियान

SSP मुरादाबाद के निर्देशन में जिलेभर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर भी लगातार नजर रखी जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध चरस की तस्करी और बिक्री में सक्रिय हैं। सूचना के आधार पर मझोला थाना पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई की और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पहले आरोपी से 450 ग्राम चरस बरामद

पुलिस ने बाल्मीकि बस्ती निवासी सवन पुत्र रवि को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 450 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़ा होने की आशंका है। उससे पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि वह चरस कहां से लाता था और किन लोगों को इसकी आपूर्ति करता था।

दूसरे आरोपी के पास मिली 244 ग्राम चरस

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सूर्य नगर बाल्मीकि बस्ती लाइनपार निवासी संजय पुत्र बाँकेलाल को भी गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 244 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस अब आरोपी के संपर्कों और उसके नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है ताकि नशे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।

तीसरे आरोपी से 336 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद

मझोला क्षेत्र के कुन्दनपुर लाइनपार निवासी आशाराम पुत्र स्वर्गीय हरगोविन्द को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 336 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है, जिनके आधार पर आगे और कार्रवाई की जा सकती है।

चौथे आरोपी के कब्जे से भी 450 ग्राम चरस मिली

पुलिस ने एकता कॉलोनी निवासी अमन कश्यप पुत्र गंगाराम कश्यप को गिरफ्तार कर उसके पास से 450 ग्राम अवैध चरस बरामद की। बरामदगी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

गिरफ्तार चारों आरोपियों के खिलाफ थाना मझोला में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस अब बरामद चरस की सप्लाई चेन और इसके पीछे सक्रिय तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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Published on:

20 Jun 2026 08:13 pm

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