मुरादाबाद में चरस तस्करों पर पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी खेप बरामद

Charas Smugglers Arrested: यूपी के मुरादाबाद में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मझोला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में चरस बरामद की है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।