मुरादाबाद में 10 अगस्त को स्कूल-कॉलेज बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश, जानें परीक्षा का नियम

श्रावण माह की शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार और अन्य गंगा घाटों से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर लौटते हैं। मुरादाबाद भी कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों में शामिल है, जिसके चलते जिले में कांवड़ियों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है। ऐसे में शहर के प्रमुख मार्गों, हाईवे और कांवड़ रूट पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना रहती है। प्रशासन ने इसी संभावित स्थिति को देखते हुए 10 अगस्त को शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है।