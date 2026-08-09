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मुरादाबाद में 10 अगस्त को स्कूल-कॉलेज बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश, जानें परीक्षा का नियम

Moradabad News: मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा और श्रावण शिवरात्रि को देखते हुए 10 अगस्त को स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, निर्धारित बोर्ड, विश्वविद्यालय और आयोग की परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी।
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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Aug 09, 2026

moradabad schools holiday 10 august kanwar yatra

मुरादाबाद में 10 अगस्त को स्कूल-कॉलेज बंद..

Schools Holiday Moradabad: मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा और श्रावण माह की शिवरात्रि को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में 10 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। प्रशासन का यह निर्णय कांवड़ियों की बढ़ती संख्या, प्रमुख सड़कों और हाईवे पर बढ़ने वाले यातायात दबाव के साथ-साथ सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए तैयारी तेज

श्रावण माह की शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार और अन्य गंगा घाटों से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर लौटते हैं। मुरादाबाद भी कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों में शामिल है, जिसके चलते जिले में कांवड़ियों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है। ऐसे में शहर के प्रमुख मार्गों, हाईवे और कांवड़ रूट पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना रहती है। प्रशासन ने इसी संभावित स्थिति को देखते हुए 10 अगस्त को शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है।

11 अगस्त को होगा भगवान शिव का जलाभिषेक

श्रावण माह की शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन कांवड़िये अपने साथ लाए गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इसके चलते जिले के प्रमुख शिव मंदिरों और उनके आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है। शिवरात्रि से पहले ही कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगती है, ऐसे में प्रशासन यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से तैयारियों में जुटा है।

कक्षा 1 से 12 तक लागू होगा आदेश

जिला प्रशासन की ओर से घोषित अवकाश केवल प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित नहीं है। आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों के अलावा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े शिक्षण संस्थान भी 10 अगस्त को बंद रहेंगे। यानी जिले के अलग-अलग स्तर के अधिकांश शिक्षण संस्थान इस अवकाश के दायरे में आएंगे।

सड़कों पर कम होगा अतिरिक्त दबाव

कांवड़ यात्रा के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाता है। कई स्थानों पर वाहनों का डायवर्जन और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी लागू हो सकती है। ऐसे समय में रोजाना स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की आवाजाही से सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। शिक्षण संस्थानों में एक दिन का अवकाश रहने से इस दबाव को कम करने में प्रशासन को मदद मिलने की उम्मीद है।

10 अगस्त की छुट्टी के बीच परीक्षाओं पर खास नियम

जिला प्रशासन ने अवकाश की घोषणा के साथ परीक्षाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है। जिन शिक्षण संस्थानों में बोर्ड, विश्वविद्यालय या किसी आयोग की परीक्षाएं पहले से निर्धारित हैं, उन पर यह अवकाश लागू नहीं होगा। निर्धारित परीक्षा अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। इसलिए जिन छात्रों की परीक्षा 10 अगस्त को है, उन्हें छुट्टी के आदेश को देखकर परीक्षा छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए।

परीक्षा देने वाले छात्रों को जाना होगा केंद्र

10 अगस्त को सामान्य कक्षाएं और शिक्षण गतिविधियां बंद रहेंगी, लेकिन निर्धारित परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। ऐसे में छात्रों को अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या संबंधित परीक्षा संस्था से जारी सूचना को जरूर देखना चाहिए। परीक्षा वाले छात्रों को निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। अभिभावकों को भी इस संबंध में बच्चों को स्पष्ट जानकारी देने की सलाह दी गई है।

प्रशासन ने सभी संस्थानों को दिए निर्देश

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को 10 अगस्त के अवकाश संबंधी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संस्थानों से कहा गया है कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और कर्मचारियों तक अवकाश की जानकारी समय से पहुंचाई जाए। वहीं, जिन संस्थानों में निर्धारित परीक्षाएं हैं, वहां परीक्षा संबंधी गतिविधियां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी।

कांवड़ यात्रा के बीच प्रशासन अलर्ट

मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। शिवरात्रि नजदीक आने के साथ कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन के सामने यातायात को सुचारु बनाए रखने के साथ कानून-व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती रहती है। प्रशासन प्रमुख मार्गों, संवेदनशील स्थानों और कांवड़ियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर बनाए हुए है।

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Updated on:

09 Aug 2026 10:35 am

Published on:

09 Aug 2026 10:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में 10 अगस्त को स्कूल-कॉलेज बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश, जानें परीक्षा का नियम

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