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बिजनौर में कांवड़ ड्यूटी से गायब मिला दरोगा निलंबित, एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप

Bijnor News: बिजनौर में कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर थाना कोतवाली शहर के उपनिरीक्षक अंकुरपाल को एसपी अभिषेक झा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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बिजनोर

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Mohd Danish

Aug 07, 2026

bijnor kanwar yatra 2026 duty si suspended

बिजनौर में कांवड़ ड्यूटी से गायब मिला दरोगा निलंबित..

Kanwar Yatra 2026: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान पुलिस ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले एक उपनिरीक्षक के खिलाफ पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक झा ने सख्त कार्रवाई की है। कांवड़ यात्रा जैसे संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले आयोजन के दौरान ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में अनुशासन को लेकर स्पष्ट संदेश गया है कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कांवड़ यात्रा में सौंपी गई थी अहम जिम्मेदारी

पुलिस विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, निलंबित किए गए उपनिरीक्षक अंकुरपाल थाना कोतवाली शहर, बिजनौर में तैनात थे। श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान उन्हें सेक्टर-13 में बुल्ला चौराहा से गंज रोड झंडापुर तक मोबाइल प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस क्षेत्र में कांवड़ियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व उनके पास था।

आकस्मिक निरीक्षण में सामने आई सच्चाई

पुलिस अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान क्षेत्राधिकारी नगर ने 31 जुलाई 2026 और 2 अगस्त 2026 को निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि उपनिरीक्षक अंकुरपाल अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल पर मौजूद नहीं थे। बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की यह घटना प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानी गई।

रिपोर्ट मिलते ही एसपी ने लिया सख्त फैसला

क्षेत्राधिकारी नगर की जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा को भेजी गई। रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से उपनिरीक्षक अंकुरपाल को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही पूरे मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के पीछे क्या कारण थे और कहीं अन्य स्तर पर भी लापरवाही तो नहीं हुई।

कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से गुजरते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से प्रत्येक पुलिसकर्मी की उपस्थिति और सतर्कता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

पुलिसकर्मियों को दी गई कड़ी चेतावनी

इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान प्रत्येक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ निभाए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति ड्यूटी स्थल छोड़ने, अनुपस्थित रहने या किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ तत्काल कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अनुशासन बनाए रखने का स्पष्ट संदेश

पुलिस प्रशासन का मानना है कि संवेदनशील धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर की ढिलाई आमजन की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में यह कार्रवाई केवल एक पुलिसकर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम नहीं, बल्कि पूरे पुलिस बल के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

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Updated on:

07 Aug 2026 09:02 am

Published on:

07 Aug 2026 09:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में कांवड़ ड्यूटी से गायब मिला दरोगा निलंबित, एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप

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