बिजनौर में कांवड़ ड्यूटी से गायब मिला दरोगा निलंबित, एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप

Kanwar Yatra 2026: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान पुलिस ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले एक उपनिरीक्षक के खिलाफ पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक झा ने सख्त कार्रवाई की है। कांवड़ यात्रा जैसे संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले आयोजन के दौरान ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में अनुशासन को लेकर स्पष्ट संदेश गया है कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।