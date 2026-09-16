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4 दिन पहले बाजार में हुई थी कहासुनी! टीचर की हत्या के पीछे सामने आई रंजिश की कहानी

UP Teacher Murder: यूपी के बिजनौर जिले में प्राइमरी स्कूल के 43 वर्षीय शिक्षक नौशाद अहमद की 'लव जिहाद' बढ़ावा देने का आरोप लगाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी किसान गौरव ने तमंचे के साथ थाने में सरेंडर कर दिया है।
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बिजनोर

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Shaitan Prajapat

Sep 16, 2026

crime news

बिजनौर में टीचर की हत्या फोटो एआई

Bijnor School Teacher Shot Dead: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मंगलवार को एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक नौशाद अहमद (43) पुरुषोत्तमपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे। स्कूल से घर लौटते समय उन पर हमला हुआ। आरोपी किसान गौरव चौधरी (32) ने बाद में नजीबाबाद थाने में सरेंडर कर दिया और कथित हथियार भी सौंप दिया।

स्कूल के पास घात लगाकर हमला

नौशाद अहमद दोपहर में स्कूल से घर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले से मौके पर घात लगाए बैठा था। जैसे ही शिक्षक पहुंचे, उसने उन पर फायरिंग कर दी और मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। नौशाद अहमद को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शरीर पर गोली के निशान मौजूद थे।

आरोपी का दावा-‘लव जिहाद’ का समर्थन

गौरव चौधरी, जो पूरनपुर गढ़ी गांव के जाट समुदाय के किसान हैं, ने थाने में सरेंडर करते हुए देशी पिस्तौल सौंप दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सरेंडर के बाद उसने दावा किया कि उसने हत्या इसलिए की क्योंकि उसे लगता था कि टीचर ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा दे रहे थे। बिजनौर एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है और अदालत में पेश किया जाएगा।

चार दिन पहले बाजार में हुई थी कहासुनी

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश भी हो सकती है। गौरव के परिवार का स्थानीय दलित परिवार से अच्छा संबंध था। दलित परिवार की एक लड़की का स्थानीय मुस्लिम युवक से संबंध होने की जानकारी मिलने पर गौरव ने दोनों परिवारों को बताया। दोनों पक्षों ने युगल को पीटा और चेतावनी दी।
युवक ने यह बात टीचर नौशाद अहमद को बताई। हत्या से चार दिन पहले नौशाद अहमद ने बाजार में गौरव का सामना किया और सार्वजनिक रूप से उसे थप्पड़ मार दिया। इससे गौरव नाराज हो गया। पुलिस इस रंजिश और आरोपी के दावे दोनों की जांच कर रही है।

पुलिस जांच जारी

मामले में पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है। आरोपी के बयान और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। नौशाद अहमद राहतपुर खुर्द गांव के रहने वाले थे और परिवार में पत्नी व बच्चे हैं। घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

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Updated on:

16 Sept 2026 06:36 pm

Published on:

16 Sept 2026 06:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / 4 दिन पहले बाजार में हुई थी कहासुनी! टीचर की हत्या के पीछे सामने आई रंजिश की कहानी

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