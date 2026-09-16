4 दिन पहले बाजार में हुई थी कहासुनी! टीचर की हत्या के पीछे सामने आई रंजिश की कहानी

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश भी हो सकती है। गौरव के परिवार का स्थानीय दलित परिवार से अच्छा संबंध था। दलित परिवार की एक लड़की का स्थानीय मुस्लिम युवक से संबंध होने की जानकारी मिलने पर गौरव ने दोनों परिवारों को बताया। दोनों पक्षों ने युगल को पीटा और चेतावनी दी।

युवक ने यह बात टीचर नौशाद अहमद को बताई। हत्या से चार दिन पहले नौशाद अहमद ने बाजार में गौरव का सामना किया और सार्वजनिक रूप से उसे थप्पड़ मार दिया। इससे गौरव नाराज हो गया। पुलिस इस रंजिश और आरोपी के दावे दोनों की जांच कर रही है।