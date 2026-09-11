Bijnor News: बिजनौर में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर बेकाबू कार, 3 युवकों की मौत से मचा कोहराम

Bijnor Car Accident:बिजनौर के रुद्रपुर से अमृतसर घोड़ों के मेले में शामिल होने के लिए निकले तीन युवकों का सफर गुरुवार देर रात दर्दनाक हादसे में खत्म हो गया। नजीबाबाद क्षेत्र में हरिद्वार-काशीपुर हाईवे पर सरवनपुर नहर के पास तीनों युवक बोलेरो पिकअप के पास खड़े होकर खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई स्विफ्ट डिजायर कार ने पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।