बिजनौर में दर्दनाक हादसा: टक्कर के बाद धू-धू कर जले दो कंटेनर, युवक की जिंदा जलकर मौत

परवेज अहमद के मुताबिक, वह अपने चचेरे भाई नदीम के साथ हापुड़ से रामनगर जा रहे थे। रास्ते में सामने से आए कंटेनर ने उनके कंटेनर को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर के बाद अचानक आग लग गई और नदीम अंदर फंस गया। परवेज ने बताया कि उन्होंने आसपास के लोगों और पुलिस से उसे बचाने की लगातार गुहार लगाई, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बचाव संभव नहीं हो सका।