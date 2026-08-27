बिजनौर में दर्दनाक हादसा: टक्कर के बाद धू-धू कर जले दो कंटेनर, युवक की जिंदा जलकर मौत

बिजनौर में दर्दनाक हादसा..
Bijnor Accident News: बिजनौर के धामपुर में बुधवार रात नूरपुर मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा लोगों के लिए खौफनाक मंजर छोड़ गया। एसडीएम कोर्ट तिराहे के पास करीब नौ बजे दो कंटेनरों की आमने-सामने भिड़ंत हुई और टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में कंटेनर सवार नदीम की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार कुलवंत चौधरी ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, नूरपुर मार्ग की तरफ से आ रहा कंटेनर अचानक स्ट्रीट लाइट के पोल से टकरा गया। इसके बाद वह सड़क किनारे खड़े वाहन से टकराया और फिर सामने से आ रहे दूसरे कंटेनर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। लगातार हुई टक्करों के बाद दोनों कंटेनरों में आग भड़क उठी और कुछ ही देर में वाहनों ने आग का विकराल रूप ले लिया।
हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि कंटेनर में सवार नदीम वाहन के अंदर ही फंस गया। आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका। उसके चचेरे भाई परवेज अहमद ने लोगों और पुलिस से मदद की अपील की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नदीम को बचाया नहीं जा सका। आग में झुलसकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में स्कूटी सवार कुलवंत चौधरी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुलवंत चौधरी की उम्र 43 वर्ष थी और वह धामपुर थाना क्षेत्र के गांव हकीमपुर नारायण के रहने वाले थे।
इस हादसे में इशहाक और परवेज अहमद भी घायल हुए हैं। इशहाक रामपुर जनपद के जमालगंज टांडा के निवासी बताए गए हैं, जबकि परवेज अहमद हापुड़ के गांव अच्छेजा के रहने वाले हैं। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें धामपुर सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेज दिया गया।
परवेज अहमद के मुताबिक, वह अपने चचेरे भाई नदीम के साथ हापुड़ से रामनगर जा रहे थे। रास्ते में सामने से आए कंटेनर ने उनके कंटेनर को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर के बाद अचानक आग लग गई और नदीम अंदर फंस गया। परवेज ने बताया कि उन्होंने आसपास के लोगों और पुलिस से उसे बचाने की लगातार गुहार लगाई, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बचाव संभव नहीं हो सका।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दोनों वाहनों में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने लगातार प्रयास किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। इसके बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया और घटनास्थल को सुरक्षित करने की कार्रवाई की गई।
कुछ मिनटों में हुई इस भीषण दुर्घटना ने दो परिवारों को गहरा सदमा दिया। एक ओर स्कूटी सवार कुलवंत चौधरी की मौत हुई, वहीं दूसरी ओर नदीम आग की चपेट में आकर जिंदा जल गया। दो अन्य लोगों के गंभीर घायल होने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में देर रात तक दहशत का माहौल बना रहा।
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