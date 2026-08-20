आजम खान पर कानूनी शिकंजा: 84 मुकदमों से लेकर 494 करोड़ के खर्च तक, ED ने खंगाली पूरी कुंडली

Azam Khan News: रामपुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय मामलों की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमों का रिकॉर्ड भी खंगाला है। कार्रवाई शुरू करने से पहले ईडी ने रामपुर पुलिस से आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी थी। पुलिस ने आजम खां पर दर्ज 84 मुकदमों से संबंधित एफआईआर, चार्जशीट और अन्य रिकॉर्ड जांच एजेंसी को उपलब्ध कराए थे।