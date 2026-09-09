रामपुर में पानी भरने को लेकर बवाल, दो पक्षों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी; 4 लोग घायल

Rampur Crime News:रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के रामनगर लतीफपुर गांव में सरकारी नल से पानी भरने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। शुरुआत में पानी भरने को लेकर हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई और चाकू से हमला किए जाने का भी आरोप लगाया गया।