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रामपुर में पानी भरने को लेकर बवाल, दो पक्षों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी; 4 लोग घायल

Rampur News: रामपुर के टांडा क्षेत्र में सरकारी नल से पानी भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट और चाकूबाजी हो गई। घटना में चार लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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रामपुर

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Mohd Danish

Sep 09, 2026

रामपुर में पानी भरने को लेकर बवाल

रामपुर में पानी भरने को लेकर बवाल | AI Generated Image

Rampur Crime News:रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के रामनगर लतीफपुर गांव में सरकारी नल से पानी भरने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। शुरुआत में पानी भरने को लेकर हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई और चाकू से हमला किए जाने का भी आरोप लगाया गया।

मारपीट में चार लोग घायल

विवाद के दौरान दोनों पक्षों से करीब चार लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल जांच व इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

चचेरे भाई ने लगाए चाकू से हमले के आरोप

एक पक्ष के चचेरे भाई अमित ने आरोप लगाया कि धर्मपाल, राजा और योगेश ने मनीष और निशा पर चाकू से हमला किया। इस हमले में मनीष और निशा घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

दोनों पक्षों ने दी पुलिस को शिकायत

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि सरकारी नल से पानी भरने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इस दौरान दोनों पक्षों के करीब चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

एएसपी ने बताया कि सभी घायलों को मेडिकल जांच और इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के साथ-साथ घटना से जुड़े अन्य सबूतों को भी जुटा रही है। इन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दोनों पक्षों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग

पुलिस के मुताबिक, विवाद में शामिल एक पक्ष अनुसूचित जाति से है, जबकि दूसरा पक्ष पिछड़ा वर्ग से जुड़ा है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विवाद किस बात से शुरू हुआ और मारपीट के दौरान चाकू से हमला किए जाने के आरोपों में कितनी सच्चाई है।

गांव में तनाव, पुलिस की नजर

घटना के बाद रामनगर लतीफपुर गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि विवाद आगे न बढ़े। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

09 Sept 2026 09:57 am

Published on:

09 Sept 2026 09:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में पानी भरने को लेकर बवाल, दो पक्षों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी; 4 लोग घायल

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