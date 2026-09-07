सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने पर गरमाई राजनीति: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क भड़के, बोले- बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक

Saharanpur Mosque Demolition:सहारनपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को बुलडोजर से गिराए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने रविवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट करते हुए मस्जिद गिराए जाने की कार्रवाई को बेहद गलत, आपत्तिजनक, शर्मनाक और निंदनीय बताया। सांसद ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल को राजनीतिक स्वार्थ या किसी अन्य उद्देश्य के लिए निशाना बनाया जाना उचित नहीं है।