UP के संभल में हादसा, ट्रक-टेंपो की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल

पुलिस अधीक्षक विकास चन्द्र त्रिपाठी जनपद सम्भल ने बताया कि टेंपो में कई लोग सवार थे और वह बहजोई से सवारियां लेकर चंदौसी की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्राईसाइकिल से जा रहे एक दिव्यांग व्यक्ति को बचाने के प्रयास में टेंपो अनियंत्रित हो गया। इसी दौरान सामने से आ रहे मौरंग-बालू से लदे डंपर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 3-3 साल के दो मासूम बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं।