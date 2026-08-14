Sambhal Child Trafficking Case: मेले से गायब मासूम, CCTV से दिल्ली तक खुली कड़ी, 80 KM पीछा कर पुलिस ने IVF नर्स समेत 6 को पकड़ा

पुलिस ने आरोपियों को मनौटा-चौधरपुर रोड से निबोला की ओर जाने वाली सड़क पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। कार्रवाई में असमोली थाना पुलिस के साथ SOG लाइंस और सर्विलांस टीम भी शामिल रही। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने वाली टीमों को 10-10 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह से और कितने लोग जुड़े हैं और क्या पहले भी इसी तरह बच्चों को निशाना बनाकर उनकी खरीद-फरोख्त की गई थी। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।