Shivling Found in Chandausi: बगीचे में बेलपत्र तोड़ने गई महिला, मिट्टी हटाई तो दिखा शिवलिंग जैसा पत्थर, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

मौके पर मौजूद कई लोगों का कहना है कि जहां बेलपत्र का पौधा हो और वहीं जमीन से शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई दे, इसे वे भगवान शिव की कृपा और आस्था का प्रतीक मानते हैं। हालांकि, इस पत्थर की प्रकृति या उत्पत्ति को लेकर किसी प्रशासनिक या विशेषज्ञ संस्था की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।