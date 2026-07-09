संभल में कथा पंडाल में घुसा बेकाबू डीजे वाहन, पलटने से कई श्रद्धालु घायल; मची अफरा-तफरी

गांव कैल के हनुमान मंदिर परिसर में 1 जुलाई से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। इस धार्मिक आयोजन का संचालन नरेश शर्मा द्वारा कराया जा रहा था और गुरुवार को कथा का समापन कार्यक्रम आयोजित था। समापन दिवस होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे थे। पंडाल पूरी तरह भर चुका था और कई श्रद्धालु प्रवेश द्वार के बाहर भी बैठे हुए थे। इसी दौरान यह दुर्घटना हुई, जिससे पूरे आयोजन स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।