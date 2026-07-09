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संभल में कथा पंडाल में घुसा बेकाबू डीजे वाहन, पलटने से कई श्रद्धालु घायल; मची अफरा-तफरी

Sambhal News: संभल के बबराला क्षेत्र में श्रीमद्भागवत कथा के समापन के दौरान एक अनियंत्रित डीजे वाहन पंडाल में घुसकर पलट गया। हादसे में कई श्रद्धालु घायल हुए, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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सम्भल

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Mohd Danish

Jul 09, 2026

sambhal dj vehicle overturns bhagwat katha devotees injured

संभल में कथा पंडाल में घुसा बेकाबू डीजे वाहन

Sambhal DJ Vehicle Overturns: संभल जिले के गुन्नौर क्षेत्र में गुरुवार दोपहर श्रीमद्भागवत कथा के समापन समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार डीजे वाहन (डीसीएम) अनियंत्रित होकर कथा पंडाल में घुस गया और पलट गया। हादसे में कई श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि वाहन चालक और हेल्पर को भी मामूली चोटें आईं। राहत की बात यह रही कि वाहन श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच तक नहीं पहुंचा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

स्पीड ब्रेकर पर उछलने से बिगड़ा वाहन का संतुलन

यह घटना संभल जनपद की गुन्नौर तहसील के थाना बबराला क्षेत्र के गांव कैल स्थित हनुमान मंदिर परिसर के सामने हुई। जानकारी के अनुसार बहजोई से बबराला की ओर जा रहा डीजे वाहन आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर बने स्पीड ब्रेकर से तेज गति में गुजर रहा था। स्पीड ब्रेकर पर वाहन उछलने के बाद चालक उसका संतुलन नहीं संभाल सका। देखते ही देखते वाहन सड़क से उतरकर सीधे कथा पंडाल की ओर बढ़ा और प्रवेश द्वार के सामने पलट गया।

श्रीमद्भागवत कथा में जुटी थी बड़ी संख्या में भीड़

गांव कैल के हनुमान मंदिर परिसर में 1 जुलाई से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। इस धार्मिक आयोजन का संचालन नरेश शर्मा द्वारा कराया जा रहा था और गुरुवार को कथा का समापन कार्यक्रम आयोजित था। समापन दिवस होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे थे। पंडाल पूरी तरह भर चुका था और कई श्रद्धालु प्रवेश द्वार के बाहर भी बैठे हुए थे। इसी दौरान यह दुर्घटना हुई, जिससे पूरे आयोजन स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हादसे में महिलाएं और बच्चे भी हुए घायल

इस दुर्घटना में कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों में विमलेश (पुत्री रूप किशोर), पूजा (पुत्री नरेश), खुशबू (पुत्री रामस्वरूप), प्रियांशु (पुत्र रामलाल), प्रियंका (पुत्री आशाराम), इमलेश (पुत्री ऋषिपाल) और रंजीत (पुत्र गंगाधर) शामिल हैं। इसके अलावा डीजे वाहन के चालक अवरार (पुत्र इसरार), निवासी घोड़ी नखास, सदर कोतवाली, फर्रुखाबाद तथा हेल्पर इमरान (पुत्र मंजूर आलम) को भी हल्की चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कैसे टला बड़ा हादसा

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार डीजे वाहन जिस स्थान पर पलटा, उससे कुछ ही कदम आगे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या बैठी हुई थी। यदि वाहन थोड़ी और दूरी तक आगे बढ़ जाता तो दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। वाहन पलटते ही तेज आवाज हुई और चारों ओर चीख-पुकार मच गई। लोग तुरंत अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, जबकि आसपास मौजूद ग्रामीण और आयोजन समिति के सदस्य बिना समय गंवाए घायलों की सहायता में जुट गए।

ग्रामीणों ने तुरंत शुरू किया राहत और बचाव कार्य

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों और आयोजन स्थल पर मौजूद लोगों ने वाहन के आसपास फंसे घायलों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही बबराला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर सभी घायलों को तत्काल नजदीकी निजी अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। समय रहते राहत कार्य शुरू होने से स्थिति को जल्द नियंत्रित कर लिया गया।

एक घायल की हालत गंभीर

घायलों में इमलेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है, जबकि अन्य घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। चिकित्सकीय टीम सभी घायलों की लगातार निगरानी कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किए जाने की भी तैयारी रखी गई है।

जांच और कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या अन्य किसी तकनीकी कारण से हुआ।

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Updated on:

09 Jul 2026 08:50 pm

Published on:

09 Jul 2026 08:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में कथा पंडाल में घुसा बेकाबू डीजे वाहन, पलटने से कई श्रद्धालु घायल; मची अफरा-तफरी

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